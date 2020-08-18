Разделяем ответственность - МВД Беларуси выступило с обращением

Мы — не "режим", мы — часть общества! - говорится в обращении.

В Telegram-канале МВД Беларуси появилось обращение сотрудников ведомства, которые отметили, что разделяют ответственность за происходящее, и вместе с тем призывают не подаваться на манипуляции и осуществлять насилие в отношении представителей правоохранительных органов, сообщает zakon.kz.

"Мы разделяем ответственность за все то негативное, что во время последних событий пришлось испытать мирным гражданам", - говорится в заявлении.

Но милиционеры считают, что каждый случай должен быть обстоятельно разобран.

Как отмечается в заявлении, МВД "разделяет озабоченность будущим страны и народа" и не осуждает "стремления соотечественников к позитивным и мирным переменам", однако вынуждено "озвучить серьезную проблему": демонизируются абсолютно все работники милиции, формируется ошибочная установка, что быть правоохранителем — стыдно и плохо.

Также представители МВД призвали сограждан не поддаваться на призывы манипуляторов к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Протесты в Беларуси начались 9 августа. После того, как Лукашенко, по данным ЦИК одержал победу с поддержкой 80,1% избирателей. Силовики жестоко подавляли протесты, задерживали сограждан и журналистов, в том числе иностранных. В отношении протестующих применяли водомёты, свето-шумовые гранаты, резиновые дубинки и пули.

По данным МВД, за первую неделю протестов было задержано более 6,7 тысячи демонстрантов, среди силовиков пострадали 120 человек, трое протестующих погибли.

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