"Астана" – "Динамо" — Казахстанцы стартовали в Лиге Чемпионов

Исход противостояния определится по итогам одного матча, а в случае необходимости команды проведут дополнительное время и серию пенальти.

В белорусском Бресте начался матч между футбольными командами "Астана" и хозяевами поля - белорусским "Динамо", сообщает zakon.kz.

Это первый матч "Астаны" в Лиге Чемпионов в сезоне-2020/21.

Исход противостояния определится по итогам одного матча, а в случае необходимости команды проведут дополнительное время и серию пенальти. Во втором раунде победитель встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".

Свой последний матч "Астана" провела еще 15 марта, обыграв в КПЛ "Каспий" — 3:2. С тех пор астанчане не играли из-за пандемии коронавируса и запрета на проведение спортивных мероприятий.

Брестский "Динамо" идет на девятом месте в чемпионате Беларуси, хоть и выиграли в прошлом году титул. В последней игре - 6 августа, "Динамо" проиграли на выезде лидеру Высшей лиги, солигорскому "Шахтеру" (0:1).

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