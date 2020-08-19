В Казахстане ужесточат наказание живодерам

Цель нового законопроекта – защитить животных от жесткого обращения, регулировать численность бродячих кошек и собак, а также запретить пропаганду издевательств.

Защитники животных уверены, что живодеров требуется наказывать уголовно. Иначе они и дальше будут издеваться над животными и убивать их. Пока такой закон готовится, четвероногие гибнут от рук людей, сообщает zakon.kz.

Последний случай произошел в Нур-Султане. Мужчина закрыл щенков в плотных мешках и оставил умирать в кузове машины. Прохожие их обнаружили, но из 15 малышей волонтерам удалось спасти лишь троих. И таких случаев много, передает Astana TV.

Выброшенный лев, забитый камнями тюлень, задушенный дверцей пес. К этим мученикам накануне добавились и щенки в столице.

Все лето из разных частей страны приходили сообщения о зверских поступках в отношении животных. Вот только наказание для живодеров - совсем не шокирующее. За жестокое обращение с животными штрафуют всего на 10 тысяч тенге. Максимум - могут отправить на общественные работы или арестовать на месяц.

Я считаю, за такие, из ряда вон выходящие случаи должна быть ответственность свыше 5-ти лет лишения свободы. Случаи, которые по своей жестокости не превышают описанный, минимальный предел от 2-х лет лишения свободы должен быть, - настаивает юрист Алена Дуля.

Издевательство над животными – это следствие плохого воспитания и жизненных трудностей, считает активистка Татьяна Острецова. Не в силах решить свои проблемы, люди выплескивают негатив на слабых. Особенно опасно, когда такую агрессию по отношению к собакам и кошкам проявляют дети.

Особенно когда это делают дети, нужно говорить о том, насколько эти дети психически здоровы, потому что во всем мире таких детей берут на учет и наблюдают. Доказано, что тот, кто издевается над животными в детстве, имеет склонность к совершению преступлений в дальнейшем, - говорит президент актюбинского общества защиты животных "Камкор" Татьяна Острецова.

После резонансных историй из Атырау, Караганды и Алматы активисты заговорили об ужесточении законодательства. В минэкологии заверяют - с новыми нормами живодерам спуску не будет.

К этому законопроекту будет разработан сопутствующий законопроект, который будет вносить изменения в действующее законодательство, в том числе, в области ветеринарии, КОАП и в уголовный кодекс. И как раз там мы рассматриваем вопрос ужесточения ответственности, вплоть до лишения свободы, - подтвердил зам. председателя комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природопользования РК Нариман Жунусов.

Цель нового законопроекта – защитить животных от жесткого обращения, регулировать численность бродячих кошек и собак, а также запретить пропаганду издевательств. Как утверждают в Комитете лесного хозяйства и животного мира, этот законопроект находится на особом контроле и до конца года попадет на рассмотрение в Мажилис.

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