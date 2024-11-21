Дискуссия в Мажилисе по борьбе с бродячими собаками: безвозвратный отлов или стерилизация с вакцинацией

В Мажилисе обсуждают поправки в законопроект "Об ответственном обращении с животными", предусматривающий ужесточение обращения с бродячими собаками, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила 21 ноября 2024 года в Мажилисе научный сотрудник Института зоологии (Алматы) Анна Хамчукова, в Казахстане в отношении бродячих животных действует гуманный метод ОСВВ, то есть "отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск". Поправки в законопроект предлагают применять безвозвратный отлов. Если собаку не заберут из питомника, она будет усыплена.

"В связи с тем, что стерилизацией невозможно охватить за короткий срок от 70 до 100% популяции бродячих животных, метод ОСВВ не способен, к сожалению, привести к снижению численности за счет того, что нестерилизованные особи будут регулярно пополнять популяцию, так как собаки способны быстро восстанавливать свою численность", – сказала Анна Хамчукова.

Она отметила, что Всемирная организация по охране здоровья животных считает допустимым использование возвратной стерилизации лишь там, где исторически присутствие бродячих собак считается неизбежным и хорошо переносится местным населением.

"Если говорить о профилактике бешенства при ОСВВ, то здесь тоже все не так однозначно. Предполагается, что вакцинация животных может снизить риск распространения этого опасного заболевания, однако применение метода ОСВВ подразумевает лишь однократную процедуру вакцинации от бешенства. Повторный отлов или вакцинация при этом не предусматриваются", – пояснила эксперт.

После вакцинации животные имеют потенциальную возможность снова заразиться бешенством и представлять опасность для людей и других животных.

"Казахстан относится к регионам, неблагополучным по вирусу бешенства, и в этой связи международными организациями, а также большинством производителей вакцин рекомендована вакцинация животных с двухмесячного возраста с последующей ежегодной ревакцинацией на протяжении всей жизни. То есть каждую выпущенную собаку по ОСВВ необходимо будет снова отлавливать каждый год и проводить ревакцинацию, что представляет собой крайне сложный затратный процесс", – пояснила Анна Хамчукова.

По словам вице-министра экологии и природных ресурсов Нуркена Шарбиева, в прошлом году в стране отловили 247 тыс. собак. На их стерилизацию и вакцинацию необходимо 20 млрд тенге. Ежедневное содержание собаки обходится в 5000 тенге. Это свыше 400 млрд тенге.

"В этом году будет отловлено больше 250 тыс. собак. 500 тыс. собак – это 800 млрд тенге, и бюджет таких расходов не потянет", – сказал он.

Лейла Гойса пострадала от нападения бродячих собак летом в Караганде. Она рассказала, что на нее напали две собаки, когда она гуляла с мужем около строительного объекта.

"Она меня цапнула за мягкую часть тела, чуть выше коленки и ниже бедра. Несколько глубоких укусов. Остались шрамы. Все случилось быстро, муж даже не успел отреагировать. Мы обратились к участковому. В итоге собаку отпустили", – поделилась историей женщина.

Депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова отметила, что проблема бродячих собак набирает обороты в геометрической прогрессии.

"Крупнейшие национальные зоозащитные организации, например, американские HSUS и PETA, полагают, что эвтаназия должна применяться до тех пор, пока в ней сохраняется необходимость. Считается, что в большинстве случаев подвергнуть животных усыплению более гуманно, чем бросить на произвол судьбы на улицах города и обречь их на раннюю и обычно жестокую смерть. И я уверена, что человеческая жизнь всегда стоит выше любых проблем", – заявила она.

Руководитель комитета Animal Law Ольга Ченцова сообщила, что Польша, Чехия, Германия решили проблему лишних животных. Она выступает за комплексный подход. Это массовая кастрация, ответственность владельцев за брошенных животных и ограничение коммерческого оборота разведения животных. Последняя мера предусматривает введение лицензий или специальных разрешений для разведения домашних животных.

Ранее сообщалось, что стая бродячих собак разгуливает в Караганде. По мнению большинства карагандинцев, они представляют серьезную опасность.