Эксперт объяснил, как можно ускорить работу смартфонов

Медленно работают в основном старые смартфоны или современные ультрабюджетные устройства на облегченной операционной системе.

Удаление ненужных или тяжелых приложений на смартфоне, которые занимают место в хранилище и могут работать в фоне, поможет ускорить работу гаджета, сообщает zakon.kz.

Это относится и к виджетам на рабочем столе смартфона – они могут замедлять работу, - рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

Медленно работают в основном старые смартфоны, причем это касается как устройств на iOS, так и на Android. "Тормозить" могут и современные ультрабюджетные устройства на облегченной операционной системе Android Go.

Ускорить старые или бюджетные смартфоны можно попробовать двумя способами: изменением настроек системы и удалением ненужных приложений или переходом на их менее ресурсоемкие аналоги, отмечает эксперт.

В первую очередь стоит обратить внимание на действительно тяжелые приложения, такие как Facebook и YouTube. К примеру, на Android существуют облегченные версии приложений — например, Facebook lite, Google Maps Go. Можно пользоваться легкой мобильной версией сайта или сервиса в веб-браузере и совсем отказаться от отдельного приложения, если оно тормозит, — советует он.

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