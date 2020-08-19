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Что такое административная процедура, в чем состоят ее особенности

Ведущий вебинара Таир Назханов.

Фото : pixabay.com19 августа 2020, 10:09

Дамы и господа!

21 августа в 11:00 смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Административные процедуры и судопроизводство по Административному процедурно-процессуальному кодексу".

Вы узнаете:

- Что такое административная процедура, в чем состоят ее особенности
- Как проводится административное производство
- На конкретном примере обжалования акта налоговой проверки разберемся, как сейчас обстоят дела в противостоянии гражданина государственным органам и что изменится через год с введением в действие нового АППК.

Ведущий вебинара – Таир Назханов, известный казахстанский адвокат, член Президиума АГКА, управляющий партнер Адвокатской конторы "Назханов и Партнеры".

Мероприятие полезно:

- Юристам
- Адвокатам
- Судьям
- студентам и магистрантам юридических факультетов
- гражданам, которые желают грамотно отстаивать свои интересы в спорах с госорганами.

Для участия заполните форму регистрации.

Задайте ведущему вопрос и получите ответ в прямом эфире.


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