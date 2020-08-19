Что такое административная процедура, в чем состоят ее особенности
Ведущий вебинара Таир Назханов.
Дамы и господа!
21 августа в 11:00 смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Административные процедуры и судопроизводство по Административному процедурно-процессуальному кодексу".
Вы узнаете:
- Что такое административная процедура, в чем состоят ее особенности
- Как проводится административное производство
- На конкретном примере обжалования акта налоговой проверки разберемся, как сейчас обстоят дела в противостоянии гражданина государственным органам и что изменится через год с введением в действие нового АППК.
Ведущий вебинара – Таир Назханов, известный казахстанский адвокат, член Президиума АГКА, управляющий партнер Адвокатской конторы "Назханов и Партнеры".
Мероприятие полезно:
- Юристам
- Адвокатам
- Судьям
- студентам и магистрантам юридических факультетов
- гражданам, которые желают грамотно отстаивать свои интересы в спорах с госорганами.
Для участия заполните форму регистрации.
Задайте ведущему вопрос и получите ответ в прямом эфире.
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