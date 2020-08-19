Насколько реальна угроза дефолта для Казахстана

Для Казахстана дефолт на данном этапе не является существенной угрозой, ввиду наличия Национального фонда и относительно маленького государственного долга.

По каким причинам происходили дефолты стран в прошлом, может ли это грозить Казахстану в ближайшее время и что может значительно повысить риски для экономики нашей страны в среднесрочной перспективе, рассуждает экономист Тимур Абилкасымов в посте в своем телеграмм-канале Risk Takers, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, при определении суверенного рейтинга в качестве одного из важных факторов агентства считают размер долга. В период пандемии и кризиса суверенный долг многих стран начинает расти. Учитывая данный рост, необходимо понять по какой причине происходили дефолты стран в прошлом.

Как пишет Moody’s, с 1997 года произошло 42 дефолта. Половина случаев произошла с 2010 года. Причины дефолта:

• Хроническая экономическая стагнация 17%

• Политические или институциональные слабости 36%

• Высокий уровень долговой нагрузки 33%

• Банковский сектор 14%

Если говорить о трендах, стоит заметить, что дефолты, вызванные банковским кризисом за последние 10 лет стали сокращаться и стало расти количество дефолтов из-за слабости политических институтов. Более высокому риску дефолта подвержены те страны, чей долг в больше степени деноминирован в иностранной валюте. Если говорить о восстановлении после дефолта (recovery rate), в случаях, когда дефолт был вызван банковским кризисом, восстановление составляло 61%, а при дефолтах из-за хронической экономической стагнации 41%. Разброс процента восстановления достаточно широкой. Восстановление варьируется от 17 до 95%. То есть, некоторые страны, несмотря на дефолт, почти полностью возвращали свой долг, – пояснил Тимур Абилкасымов.

Он дополнил, что для Казахстана дефолт на данном этапе по мнению многих экспертов не является существенной угрозой, в виду наличия Национального фонда и относительно маленького государственного долга. Однако, нужно сделать оговорку, что Нацфонд сможет покрыть долг при условии, что проблемы будут возникать из-за экономической рецессии, а не системного банковского кризиса (активы НФ - $58.2 млрд, что примерно равно обязательствам банков). В случае системного шока в банковском секторе, который вызовет проблемы сразу у нескольких крупных банков, государственный долг может быть выплачен в краткосрочной перспективе, но в среднесрочной перспективе риски дефолта значительно вырастут.

Мы делаем акцент на банковском секторе, потому что банковский сектор является одним из слабых звеньев нашей экономики. После глобального кризиса, который закончился в 2009 году, у нас в стране было 37 банков с объемом активов примерно $88.9 млрд и сейчас их стало 27 (3 из которых являются дефолтными) с размером активов $68.1 млрд. За этот период в Казахстане стало на 10 банков меньше и объем активов сократился на $20.8 млрд. Если бы мы не оказывали регулярную помощь банкам, на данный момент их было бы значительно меньше, а общий размер активов мог составлять менее половины от объема 2009 года. По нашему мнению, роль АРРФР сильно недооценена. Если Регулятор не сможет заставить банки исполнять его рекомендации и не проведет реформу в банковском секторе, включая изменение текущих подходов надзора, к следующему глобальному кризису мы рискуем потерять еще 7-10 банков и наблюдать снижение активов на 30-35%, – подытожил Тимур Абилкасымов.

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