Студенты зарубежных вузов не могут выехать из Казахстана. Как они будут учиться

К середине августа складывается такая картина: зарубежные университеты все еще не решили, как будет проходить обучение, а госорганы не знают, когда откроются границы.

Весной Казахстан как и все страны мира закрыл свои границы, чтобы уберечься от коронавируса. В августе республика осторожно, с оглядкой на эпидемиологическую ситуацию, стала запускать авиасообщения. Де-юре Казахстан открыл границы сразу с 20 странами, но сейчас самолеты летают в шесть государств: Украину, Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет и ОАЭ.

Что делать студентам, которым надо попасть в другие страны, чтобы получить образование, пока не понятно. Минобразования предложило им упрощенную форму перевода в казахстанский вуз, МИД пока не комментирует ситуацию, а люди продолжают ждать. Корреспондент zakon.kz поговорил со студентами, которые застряли в Казахстане и не знают, как уехать.

Анастасия Возова поступила в университет города Лилль, что во Франции. В этой стране она жила 8 месяцев, чтобы подучить французский. 15 марта этого года девушка вернулась на Родину. С тех пор прошло уже полгода. 7 сентября начнется учебный год, но Возова все еще не знает, нужно ли ей лететь во Францию и если нужно, то как.

В основном университеты сами решают, в каком именно формате будет происходить обучение, но я знаю, что в моем университете учеба начинается 7 сентября, и вроде бы надо будет присутствовать на занятиях. Это все довольно размыто, так как ситуация с коронавирусом во Франции ухудшается. На данный момент я жду ответа от посольства на получение студенческой визы, как лететь туда пока точно не знаю. Сам университет сейчас в отпуске до 26 августа. К сожалению, я не могу с ними никак связаться, чтобы уточнить ситуацию. Думаю, что ближе к концу августа, когда они выйдут из отпуска, я буду связываться. Наверняка не только Казахстан закрыт, и они должны что-то решить с иностранными студентами, - говорит она.

Что делать с иностранными студентами не решило и руководство московского университета, в котором учится казахстанка Диана Самофалова.

Когда поеду - неизвестно. В нашем университете сказали, что 1 сентября учеба начинается очно. А вот что делать иностранным студентам, которые не могут выехать в страну обучения - тоже неизвестно. Я связывалась с замдекана, она сказала, что данный вопрос прорабатывается. Они говорят, что пока не покупайте билеты, потому что может все поменяться. Могут еще и для всех сделать с 1 сентября дистанционное обучение. И сама замдекана писала, что пока (учеба – ред.) планируется в обычном режиме. Пока. Может быть еще поменяется, - рассказывает студентка.

Понимая эту ситуацию, Министерство образования Казахстана решило поддержать студентов. Ведомство предлагает помощь в переводе из иностранного вуза в казахстанский университет. Для этого студентам достаточно будет обратиться в виртуальную приемную комиссию выбранного вуза и оформить заявление.

Получить консультацию можно по номеру горячей линии – 8 7172 74-16-24 по будням с 9:30 до 18:30.

Однако сколько человек согласны перевестись из зарубежных университетов в отечественные вузы из-за временного закрытия границ, пока неизвестно. Чтобы узнать об этом, мы направили запрос в Минобразования. На момент публикации материала ответ еще не пришел.

Дарья Гарилева уж точно не собирается переводиться в казахстанский университет. Девушка в этом году поступила в московский институт кино и телевидения. Говорит, прием проходил онлайн. Нужно было ответить на вопросы в тестах, сдать творческие экзамены, пройти собеседование. Поступить-то девушка поступила, но вот как уехать она пока не знает.

У меня есть курс монтажа, который предполагает такие программы, которые не может потянуть обычный ноутбук. Более того, у меня в университете все на операционной системе Macintosh, техника Apple. Она очень дорогая и не у всех есть. Непонятно, как вообще при таких специальностях можно обучаться из дома. Это ставит в неравное положение, так как все мои однокурсники будут ходить на телестудии, киностудии, радиостанции, иметь доступ к технике, которая там есть, а у меня этого нет, - говорит она.

На самом деле Казахстан с 17 августа поэтапно возобновил авиасообщение с несколькими странами, в этом списке есть и Россия. Проблема лишь в том, что для выполнения полетов в РФ требуется разрешение российской стороны.

Чтобы попасть в свой университет, Дарья и еще более 1000 казахстанских студентов написали коллективное письмо в адрес министра образования Асхата Аймагамбетова и руководителей ряда госорганов России . Среди них есть МВД, ФСБ, Роспотребнадзор, Минобразования, МИД РФ.

В обращении говорится, что в конце июля Минобразования РФ сделало заявление о возвращении студентов к очной форме обучения. Но казахстанцы, обучающиеся в российских вузах, не имеют возможности вернуться на учебу из-за ограничений и закрытых границ. Студенты просят у госорганов "урегулировать" их въезд в Россию.

Пока что госорганы перенаправляют их к другим. Единственный внятный ответ пришел от Роспотребнадзора:

По компетенции не возражаем против въезда студентов Республики Казахстан на территорию Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы, - говорится в ответе госоргана от 16 августа.

Однако решение о пересечении границы России принимает оперативный штаб, напомнили в Роспотребнадзоре.

Мы ведем разговор не за то, чтобы всем открыли границы. Пусть это будет достаточно эгоистично, но мы за то, чтобы нас внесли в категорию разрешенных. Сейчас можно ехать к родственникам, можно по уходу за близкими, можно даже компаниям подавать списки рабочих и их на чартерных рейсах вывозят на работу. Мы хотим таких же условия и для студентов. Чтобы в особом порядке разрешили нам пересечение границы, - говорит автор обращения Екатерина Виниченко.

Мы обратились в МИД, чтобы спросить, как действовать студентам и когда примерно откроются границы. Пресс-служба ведомства не комментирует ситуацию.

Итого к середине августа складывается такая картина: зарубежные университеты все еще не решили, как будет проходить обучение, а госорганы не знают, когда откроются границы и как помочь студентам перебраться в страну, где они получают образование. Никто ничего не знает, а студенты, застрявшие на Родине, вынуждены ждать.

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