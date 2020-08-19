Штраф за нарушение масочного режима могут снизить в 30 раз
Предлагается его снизить для физических лиц за нарушения масочного режима с 30 до 1 МРП (2 778 тенге).
В Казахстане рассматривается концепция законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" и предлагается снизить штраф для физических лиц за нарушения масочного режима с 30 до 1 МРП (2 778 тенге). Об этом сообщил Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов, передает zakon.kz.
Уважаемые предприниматели, хорошие новости! Ранее мы уже не раз заявляли о том, что за нарушения масочного режима и иных ограничительных мер проверяющие органы должны проводить четкое разграничение между ответственностью предпринимателя, его работников и потребителей. Если предприниматель обеспечил все санитарные условия на своих объектах, включая неснижаемый запас масок и перчаток, а также требует ношения масок с потребителей, такой предприниматель не должен нести ответственность за нарушения масочного режима собственными сотрудниками и потребителями, - написал он на своей странице в Facebook.
Он напомнил, что еще в начале июля говорилось о том, что за нарушения карантина сотрудником или покупателем – ответственность будут нести сотрудник или соответственно покупатель. Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава (санитарно-эпидемиологическая служба) это подтверждает.
Сегодня уполномоченному по защите прав предпринимателей поступил официальный ответ Комитета.
В частности, в нем говорится, что разработан Алгоритм действий должностных лиц (…), где отмечена необходимость четкого разграничения ответственности в случае выявления нарушения: хозяйствующий субъект, либо работник объекта.
Также с внесением в Санитарные правила требований в части ношения физическими лицами защитных масок, выработана позиция по вопросу разграничения ответственности предпринимателя и его потребителя.
(…) В случаях несоблюдения режима ношения масок гражданами, каждый факт нарушения рассматривается индивидуально и к административной ответственности привлекается физическое лицо, допустившее нарушение, - говорится в ответе.
Кроме того, отметил Рустам Журсунов, госорганами в настоящее время рассматривается концепция законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" и предлагается снизить штраф для физических лиц за нарушения масочного режима с 30 до 1 МРП (2 778 тенге).
Он также обратился к предпринимателям, чтобы они при любых неправомерных действиях проверяющих и при проявлении коррупции с их стороны незамедлительно обращались в региональные палаты предпринимателей, совместные мобильные группы с органами прокуратуры и территориальные департаменты Агентства по противодействию коррупции.
Здесь ссылка на контактные телефоны.
"Мы не оставляем эти факты без внимания и всегда реагируем на них!" – заключил он.
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