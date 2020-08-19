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В Нур-Султане риелтор сдал нескольким людям выставленную на продажу квартиру

Предприимчивый астанчанин осужден к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы с установлением в отношении него пробационного контроля.

Фото : ladilov.com19 августа 2020, 11:22

В Нур-Султане осужден риэлтор, передает zakon.kz.

Алматинский районный суд №2 Нур-Султана рассмотрел уголовное дело в отношении квартирного мошенника.

Как сообщили в суде, подсудимый, работая риелтором в агентстве по недвижимости, познакомился с собственником жилья, выставившим квартиру на продажу.

В дальнейшем подсудимый, обязуясь оказать посредничество в продаже квартиры, получив ключи для показа потенциальным покупателям, и опубликовал объявление о сдаче жилья в аренду на интернет портале. В результате к нему обратились 5 потерпевших, желающих арендовать жилье. Общая сумма ущерба составила 295 000 тенге. Указанные действия подсудимого квалифицированы как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное неоднократно (ст. 190 ч. 3 п. 4 УК), - сообщили в суде.

При назначении наказания суд учел наличие смягчающего обстоятельства в виде добровольного возмещения ущерба в полном объеме 2 потерпевшим и частичное возмещение ущерба 3 потерпевшим.

Предприимчивый астанчанин осужден к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы с установлением в отношении него пробационного контроля.

Приговор не вступил в законную силу.


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