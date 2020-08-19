На медперсонал в больнице Алматы напали "бывшие полицейские"

Медицинский работник отказался от подачи официального заявления в отношении своих обидчиков, уточнив, что принял извинения и больше претензий к ним не имеет.

В Алматы неизвестные напали на медперсонал больницы 7 ГКБ, передает zakon.kz.

Информация о нападении появилась в соцсетях.

Прошу опубликовать, сегодня 18.08.2020 около 02:00 ночи было нападение бывших сотрудников правоохранительного органа (представляющий себя подполковником Наурызбайского района) имя Баглан (в черной футболке, другой Базаров Данияр) на медицинский персонал ГКБ Калкаман #7, - сказано в описании к видео, размещенном в almaty_kris_p.

В пресс-службе ДП Алматы прокомментировали инцидент.

Данный факт находится в производстве Управления полиции Наурызбайского района по территориальности. Лица, фигурировавшие на видео, установлены и задержаны. Однако медицинский работник отказался от подачи официального заявления в отношении своих обидчиков, уточнив, что принял извинения и больше претензий к ним не имеет. В ближайшее время по делу будет принято окончательное решение, - сказано в сообщении.

Появилось также видео, на котором один из фигурантов извиняется за случившееся и сообщает, что не является и не был никогда сотрудником полиции.

Уважаемые люди, я прошу у вас прощения за инцидент, который произошел сегодня в 7-й горбольнице. Это произошло из-за недопонимания. Думаю, что такое больше не повторится. Прошу у вас прощения. Я не являюсь сотрудником полиции и никогда в полиции не работал, - сказал он.

На другом видео медработник объяснил, почему простил обидчика:

Я простил его, потому что он признал свою вину и попросил прощения. Думаю, такого больше в отношении медперсонала не повторится. Выражаю благодарность сотрудникам местной полиции.

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