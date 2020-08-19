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МВД Казахстана призывает автолюбителей зарегистрировать армянские машины

Владельцам авто нужно помнить, что регистрация будет проводиться до 1 сентября

Фото : кадр из видео19 августа 2020, 12:37

В МВД призвали автовладельцев до 1 сентября пройти регистрацию машин с армянскими номерами, передает zakon.kz.

Официальный представитель Министерства внутренних дел Нурдильда Ораз разъяснил ситуацию по автомобилям с армянскими номерами.

По его информации, на сегодня зарегистрировано почти 10 тыс. автомобилей из 14 тыс. подлежащих регистрации. Ежедневно в стране регистрируют около 350 машин.

Но владельцам авто нужно помнить, что регистрация будет проводиться до 1 сентября. В дальнейшем владельцы незарегистрированных машин будут привлекаться к ответственности.

Осталось совсем немного времени. Некоторые автолюбители выжидают время и оставляют регистрацию такого транспорта на конец августа. Может элементарно не хватить времени для сбора документов. Поэтому я советую пройти регистрацию всем оставшимся владельцам армянского транспорта в ближайшее время, - сказал Ораз.

Он отметил, что по указанию министра внутренних дел условия и требования регистрации максимально упрощены.


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