Сколько потребуется времени бизнесу для восстановления после карантина

Но все зависит от эпидемиологической обстановки.

Минимум два года потребуется малому и среднему бизнесу для восстановления прежнего уровня, который был в период до пандемии, сообщил на площадке Astana Adaldyq Alany заместитель директора палаты предпринимателей города Нур-Султан Нурлан Каиршин, передает корреспондент zakon.kz.

По поводу прогнозов по реабилитации, спрогнозировать тяжело. Потому что даже аналитики и крупные агентства не могут спрогнозировать, когда экономика сможет возобновиться. Но, думаем, что потребуется минимум 2 года, чтобы экономике и бизнесу восстановиться, чтобы вернуться на прежний уровень. Но все зависит от эпидемиологической обстановки, — сообщил Каиршин.

Сегодня, по его словам, была получена аналитика по видам деятельности, которые приостановлены и ограничены в период режима ЧП и карантинных ограничений. Так, по городу Нур-Султан под полное ограничение деятельности попали 245 субъектов предпринимательства, в которых в свое время было занято более 33 тыс. человек.

Пандемия и режим ЧП повлияли на активность бизнеса в связи с тем, что некоторый бизнес, к сожалению, не смог выдержать данных ограничений, и вынужден был закрыться. Буквально вчера у нас была встреча по вопросу частных детских садов в связи с тем, что недавно было принято решение по уменьшению суммы госзаказа на 36 %. Как раз вопрос поднимался, что будет срезан бюджет по госзаказу. С 17 августа они возобновили деятельность в режиме дежурных групп. То есть мы эту ситуацию отслеживаем, вырабатываем пакет предложений по стимулированию и поддержке наиболее пострадавших секторов, — объяснил замглавы палаты предпринимателей.

Среди сфер бизнеса, которые в первую очередь пострадали, по его словам, входят сфера услуг и общепита, за исключением тех, кто работал в режиме доставки или в режиме летних кафе на период послаблений.

Помимо налоговых послаблений в меры поддержки могут войти также кредитование. Мы изучаем опыт РФ, где есть кредиты под 0 % для оплаты труда, чтобы сохранить рабочие места, — отметил Нурлан Каиршин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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