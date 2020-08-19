Токаев о задержании акимов: Это очень тревожный симптом
Коррупция как ржавчина проедает всю вертикаль государственного аппарата.
Фото : Fotolia / ctpaep19 августа 2020, 14:59
В Казахстане были задержаны два акима области, что само по себе очень тревожный симптом. Об этом сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам борьбы с коррупцией, сообщает zakon.kz.
Коррупция как ржавчина проедает всю вертикаль государственного аппарата, - сказал Президент.
Только по итогам 7 месяцев 2020 года количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за коррупцию (лица, в отношении которых вынесены постановления о квалификации преступления), составило 912, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года – 820.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5036622-e2ff8173567e5292324e4b6c71ec8e0d
Сейчас читают