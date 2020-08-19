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Токаев о задержании акимов: Это очень тревожный симптом 

Коррупция как ржавчина проедает всю вертикаль государственного аппарата.

Фото : Fotolia / ctpaep19 августа 2020, 14:59

В Казахстане были задержаны два акима области, что само по себе очень тревожный симптом. Об этом сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам борьбы с коррупцией, сообщает zakon.kz.

Коррупция как ржавчина проедает всю вертикаль государственного аппарата, - сказал Президент.

Только по итогам 7 месяцев 2020 года количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за коррупцию (лица, в отношении которых вынесены постановления о квалификации преступления), составило 912, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года – 820.


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