Холодные ноги – тревожный сигнал: на какие болезни может указывать симптом
Об этом заявил подолог Ману Видаль в комментарии испанскому изданию El Economista.
По словам специалиста, одной из распространенных причин является образ жизни. Курение, употребление алкоголя, тесная обувь и носки, а также недостаток физической активности ухудшают кровообращение и препятствуют нормальному притоку крови к нижним конечностям.
В то же время симптом может указывать на более серьезные нарушения. В частности, хроническое ощущение холода в стопах нередко связано с дисфункцией щитовидной железы. При снижении ее активности замедляется обмен веществ и нарушается терморегуляция, из-за чего конечности начинают постоянно мерзнуть.
Еще одной возможной причиной специалист назвал тревожные расстройства и хронический стресс. Психоэмоциональное напряжение способно вызывать спазм сосудов, что ухудшает кровоснабжение ног даже при комфортной температуре окружающей среды.
Кроме того, холодные ноги могут быть признаком сердечно-сосудистых заболеваний, включая гипертонию, повышенный уровень холестерина и атеросклероз. В таких случаях ощущение холода связано с нарушением кровотока.
Эксперт рекомендует не игнорировать этот симптом: если холод в ногах сохраняется длительное время и не зависит от погодных условий или обуви, следует обратиться к врачу.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
