Холодные ноги – тревожный сигнал: на какие болезни может указывать симптом

ноги, холод, врач, симптом, здоровье , фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 01:47 Фото: freepik
Постоянно холодные ноги могут сигнализировать не только о влиянии внешних факторов, но и о скрытых проблемах со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил подолог Ману Видаль в комментарии испанскому изданию El Economista.

По словам специалиста, одной из распространенных причин является образ жизни. Курение, употребление алкоголя, тесная обувь и носки, а также недостаток физической активности ухудшают кровообращение и препятствуют нормальному притоку крови к нижним конечностям.

В то же время симптом может указывать на более серьезные нарушения. В частности, хроническое ощущение холода в стопах нередко связано с дисфункцией щитовидной железы. При снижении ее активности замедляется обмен веществ и нарушается терморегуляция, из-за чего конечности начинают постоянно мерзнуть.

Еще одной возможной причиной специалист назвал тревожные расстройства и хронический стресс. Психоэмоциональное напряжение способно вызывать спазм сосудов, что ухудшает кровоснабжение ног даже при комфортной температуре окружающей среды.

Кроме того, холодные ноги могут быть признаком сердечно-сосудистых заболеваний, включая гипертонию, повышенный уровень холестерина и атеросклероз. В таких случаях ощущение холода связано с нарушением кровотока.

Эксперт рекомендует не игнорировать этот симптом: если холод в ногах сохраняется длительное время и не зависит от погодных условий или обуви, следует обратиться к врачу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

А ранее ученые призвали не усложнять жизнь, чтобы продлить ее.

