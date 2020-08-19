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Родители сами смогут решать, в чем отправлять ребенка в школу

Но это временная мера на период карантина.

Фото : education.24tv.ua19 августа 2020, 15:35

В МОН РК рассказали о требованиях к форме учеников начального звена, которые смогут учиться в обычном режиме, передает zakon.kz.

Касательно школьной формы: в целом требования к школьной форме не отменяются, но внесены временные изменения, в рамках которых родители могут самостоятельно решить, отправлять ребенка в школу в школьной форме или в другой удобной одежде, – сообщили в пресс-службе МОН РК.

2020-2021 учебный год начнется в дистанционном формате. По желанию родителей в школах будут функционировать дежурные классы для учеников 1-4 классов. В одном классе будет обучаться не более 15 человек. Педагогов и учеников будут проверять на наличие температуры. Если она будет повышена или будут признаки заболевания, их отправят домой.


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