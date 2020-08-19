Санврачей не пустили в Rixos Актау

Проверки мест отдыха проводятся без предварительного оповещения.

Санврачи не смогли попасть на территорию отельного комплекса для проверки соблюдения санитарных требований, передает zakon.kz со ссылкой на инАктау.

Об этом сообщила главный санитарный врач Актау Асима Жарылгасова на брифинге в ЦОК.

У нас вчера была уже третья попытка попасть в Rixos для проверки, но мы не получили туда доступа. Сегодня после обеда представители отеля придут с объяснением, почему мы не были допущены. Мы госорган и такие действия являются препятствием нашей работе, что несет за собой ответственность, - рассказала Асима Жарылгасова.

Санврач пояснила, что проверки мест отдыха проводятся без предварительного оповещения.

Во время проведенных рейдов по части 1 статье 425 КоАП РК на 230 МРП были оштрафованы две базы отдыха.

Асима Жарылгасова сообщила, что основные нарушения – это отсутствие масок, ненадлежащее содержание помещений и несоблюдение дистанционного режима. На одной из баз работал бассейн и аттракционы, что также является нарушением.

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