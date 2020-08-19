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Санврачей не пустили в Rixos Актау

Проверки мест отдыха проводятся без предварительного оповещения.

Фото : instagram.com19 августа 2020, 16:35

Санврачи не смогли попасть на территорию отельного комплекса для проверки соблюдения санитарных требований, передает zakon.kz со ссылкой на инАктау.

Об этом сообщила главный санитарный врач Актау Асима Жарылгасова на брифинге в ЦОК.

У нас вчера была уже третья попытка попасть в Rixos для проверки, но мы не получили туда доступа. Сегодня после обеда представители отеля придут с объяснением, почему мы не были допущены. Мы госорган и такие действия являются препятствием нашей работе, что несет за собой ответственность, - рассказала Асима Жарылгасова.

Санврач пояснила, что проверки мест отдыха проводятся без предварительного оповещения.

Во время проведенных рейдов по части 1 статье 425 КоАП РК на 230 МРП были оштрафованы две базы отдыха.

Асима Жарылгасова сообщила, что основные нарушения – это отсутствие масок, ненадлежащее содержание помещений и несоблюдение дистанционного режима. На одной из баз работал бассейн и аттракционы, что также является нарушением.


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