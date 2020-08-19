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В Казахстане ожидается сильный ветер 

Вероятность шторма 70-100 %.

Фото : avopix.com19 августа 2020, 16:37

20 августа объявлено штормовое предупреждение в нескольких областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

В Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются местами гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный местами 15-20, днем порывы 23 м/с. В Нур-Султане ожидается ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области на большей части ожидается дождь. Местами ожидаются гроза, туман, шквал, град. Ветер юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области днем ожидается ветер северный, северо-западный местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер западный местами 15-20 м/с. В Костанае днем 20 августа ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 70-100 %.


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