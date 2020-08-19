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Токаев дал ряд поручений акиму Нур-Султана по развитию столицы

Президенту Казахстана была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии Нур-Султана.

Фото : акорда19 августа 2020, 18:11

Аким столицы Алтай Кульгинов отчитался перед Президентом РК об основных результатах борьбы с пандемией, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

По его словам, количество вызовов по случаям коронавирусной инфекции снизилось с 500 до 11 в сутки. Значительно уменьшилась нагрузка на инфекционные стационары: с 4 тысяч пациентов на пике до 283 в настоящее время.

Как сообщил Алтай Кульгинов, город готовится к возможным вспышкам инфекции предстоящей осенью: сформирован запас медикаментов, при необходимости будут развернуты дополнительные места в стационарах. Дополнительно закуплено 511 кислородных концентраторов, сейчас их количество составляет 1435. В три раза увеличено количество аппаратов искусственной вентиляции легких, их количество доведено до 414. Также закуплено свыше 600 флоуметров, 500 спецкроватей. Станция скорой помощи пополнится 24 каретами скорой медпомощи.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы подготовки к новому учебному году. Аким столицы доложил главе государства о том, что в текущем году будет сдано в эксплуатацию 12 школ на 20 тысяч ученических мест. Детям из малообеспеченных семей будут предоставлены 34 500 компьютеров, а также школьная одежда и ученические принадлежности.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию города. В частности, глава государства отметил особую значимость решения вопросов долевого строительства, создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций, модернизации инфраструктуры жилых массивов, - говорится в ообщении.


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