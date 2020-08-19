В СКО полицейские раздали 2 тысячи масок студентам и многодетным семьям

Большую часть масок мы раздали молодежи — студентам-первокурсникам СКГУ им. М. Козыбаева и Петропавловского гуманитарно-технического колледжа.

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП СКО объединились с волонтёрами для проведения акции, для которой были заготовлены маски с логотипом "Нет наркотикам", передает zakon.kz.

Их раздавали социально уязвимым слоям населения: пожилым люди, многодетным семьям, для которых были также собраны пакеты материальной помощи, студентам.

Маска становится не только защитой от инфекции, но и призывом к здоровому образу жизни. Наркотики — одна из главных угроз современности. Поэтому мы стремимся поддержать стражей правопорядка, работа которых — защитить и оздоровить общество, - сказал член молодёжного ресурсного центра городского акимата Самат Бакин.

После раздачи масок волонтеры вместе с полицейскими предприняли своеобразный рейд по району "Черемушки", где выявили и закрасили на стенах домов и гаражей свыше 60 граффити с рекламой веб-ресурсов, занимающихся торговлей наркотиками.

За 7 месяцев совместными усилиями полицейских и неравнодушных жителей области закрашено 257 наркограффити, — сообщил заместитель начальника ДП СКО полковник полиции Руслан Назаров. — К слову, их число резко уменьшилось с тех пор, как в начале года к распространителям рекламы наркотиков была применена уголовная ответственность, теперь им может грозить до 6 лет лишения свободы.

По его словам, тем не менее, проблема сохраняется, и этой акцией они хотели привлечь внимание общества, напомнить, что такая беда, как наркотики, всегда приходит в семьи нежданно.

"Большую часть масок мы раздали молодежи — студентам-первокурсникам СКГУ им. М. Козыбаева и Петропавловского гуманитарно-технического колледжа. Это возрастная группа, на которую в первую очередь нацелены наркодельцы. И наилучшей защитой от наркотической угрозы является осведомлённость, поэтому различные агитационные, просветительские акции антинаркотического характера будут проводиться сотрудниками и впредь", - добавил Назаров.

Всего в ходе акции полицейские и волонтёры раздали 2 тысячи масок.

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