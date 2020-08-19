В Алматинской области продолжается строительство домов по программе "7-20-25"

Депутаты Сената инспектируют строительство многоквартирных домов.

Депутаты Сената Нурторе Жусип и Динар Нукетаева выехали в районы Алматинской области. Они инспектируют строительство многоквартирных домов, ремонт автомобильных дорог, школ, реставрацию исторических памятников и объектов культуры, передает zakon.kz.

Аким Райымбекского района рассказал сенаторам о строительстве домов по государственной программе "7-20-25". Депутаты также посетили село Карасаз - малую Родину известного поэта Мукагали Макатаева, чей 90-летний юбилей отметят в следующем году, и побывали на погранзаставах, где обсудили законодательные изменения и инициативы сенаторов за прошедшую сессию.

Депутаты рассказали о законодательном обеспечении поручений Главы государства, а также обсудили с гражданами эффективность принимаемых Правительством мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции и механизмов поддержки уязвимых слоёв населения. Сенаторы отметили, что в этот период госорганам с участием общественности необходимо строго контролировать цены на медикаменты, продукты питания и следить за эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных на борьбу с КВИ.

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