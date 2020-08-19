Продолжающаяся эпидемия коронавируса в мире создает определенные трудности для казахстанских студентов, обучающихся за рубежом.

В Министерстве иностранных дел создан Оперативный штаб для помощи казахстанским студентам, обучающимся за рубежом, в который вошли как сотрудники Центрального аппарата, так и консульские работники за рубежом, передает zakon.kz.

Как отметили в МИДе, в настоящее время продолжающаяся эпидемия коронавируса в мире создает определенные трудности для казахстанских студентов, обучающихся за рубежом. Во многих странах приостановлено регулярное авиационное и транспортное сообщение, запрещен въезд для иностранных граждан, сохраняется режим карантина. Зарубежные учебные заведения переходят на дистанционный формат обучения для иностранных студентов.

В этой связи для координации и оказания помощи казахстанским студентам в Министерстве иностранных дел создан Оперативный штаб, куда вошли как сотрудники Центрального аппарата, так и консульские работники за рубежом, - говорится в сообщении ведомства.

При этом консулы в странах пребывания устанавливают связь с каждым университетом и выясняют предлагаемый формат обучения для иностранных студентов. Вместе с тем, штаб МИД находится в контакте с иностранными посольствами, аккредитованными в Казахстане.

Штабом оказывается содействие нашим студентам по установлению связи с университетами, в получении виз, в вопросах въезда в ту или иную страну и пересечение границы и т.д.

По всем вопросам студентов и их родителей просят обращаться в Оперативный штаб МИД РК по следующим контактам: +7 (7172) 72-00-46, 72-00-47, 72-05-49, электронная почта - covid19@mfa.kz.

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