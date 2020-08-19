Сагинтаев: Мы полагаем, что придет следующая волна

Он отметил, что необходимо солидарная ответственность между властями, народом и бизнесом.

Фото : Pixabay

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев призвал народ не расслабляться, несмотря на завершение строгих ограничительных мер, передает zakon.kz. Сейчас нам нельзя расслабляться. На самом деле, может показаться так, что после повторного запуска предприятий и выхода на работу люди могут подумать, что все уже позади. Как я в прошлый раз говорил, вирус никуда не ушел - он рядом. Сами видим, сколько знакомых родственников, друзей болеют и переболели. Сами не знают, где заразились. Нам необходимо соблюдать все требования СЭС. Носить маски. Соблюдать дистанцию, простые вещи по гигиене соблюдать, - заявил Сагинтаев в эфире программы Akimat LIVE на телеканале AlmatyTV. Аким сказал, что работодатели должны создать необходимые условия для своих работников. Безусловно, тут должна быть ответственность работодателей, должны создать все условия, чтобы близкого контакта не было. Особенно нужно обращать внимание руководителям ТД, ТРЦ, базаров, где большое скопление людей. Только так мы можем достойно пройти и следующий этап. Мы полагаем, что придет следующая волна. Мы более подготовлены. Солидарная ответственность между всеми - акиматом, населением, бизнесом приведет к тому, что мы больше не допустим того, что было в прошлый раз, - отметил градоначальник.

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