Вернут ли участок парка "Южный" в состав города Алматы?

Возврат участка в собственность города может быть только при его выкупе у банка.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ответил на вопрос жителя об участке парка "Южный", передает zakon.kz.

В прошлом году на встрече с жителями города на "Атакенте" Сагинтаев заявил, что вопрос находится во внимании акимата.

В тот период собственником участка была стройкомпания. Они приходили в акимат и просили разрешение начать строительство, так как был получен кредит от банка. Говорили, что если строительства не будет, тогда не будет возврата средств. Кредитор забрал этот участок. Тем не менее, наша позиция остается неизменной. Мы не собираемся давать разрешение на строительство многоэтажного жилого комплекса, - пояснил Сагинтаев.

Возврат участка в собственность города может быть только при выкупе у банка.

Просто так его никто не вернет. Строительства не будет однозначно. Возврат территории только из бюджета, мы этот вопрос рассмотрим, - заявил аким.

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