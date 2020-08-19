В Нигерии боевики захватили сотни заложников
Боевики террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке" взяли под контроль город Кукава.
Фото : leparisien.fr19 августа 2020, 21:28
На северо-востоке Нигерии в штате Борно вооруженная группировка исламистов взяла в заложники сотни мирных жителей, передает zakon.kz со ссылкой на Le Parisien.
По данным местных источников, боевики террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP) захватили город Кукава и взяли в заложники его мирных жителей.
Указано, что эти люди около двух лет проживали в лагере для перемещенных лиц из-за неблагоприятной обстановки в регионе и недавно вернулись в город.
На данный момент службы безопасности принимают меры для помощи заложникам.
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