Токаев поручил установить запрет на УДО для коррупционеров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил запретить лицам, осужденным за коррупционные преступления, выходить на свободу условно-досрочно, передает zakon.kz.

На совещании по проблемам коррупции поручил законодательно установить запрет на применение условно-досрочного освобождения для лиц, осуждённых за коррупционные преступления. https://t.co/4Q2tR6DXpk