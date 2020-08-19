Токаев поручил установить запрет на УДО для коррупционеров
Это будет закреплено законодательно.
Фото : Акорда19 августа 2020, 22:07
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил запретить лицам, осужденным за коррупционные преступления, выходить на свободу условно-досрочно, передает zakon.kz.
На совещании по проблемам коррупции поручил законодательно установить запрет на применение условно-досрочного освобождения для лиц, осужденных за коррупционные преступления, - написал Токаев в Twitter.
На совещании по проблемам коррупции поручил законодательно установить запрет на применение условно-досрочного освобождения для лиц, осуждённых за коррупционные преступления. https://t.co/4Q2tR6DXpk— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) August 19, 2020
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