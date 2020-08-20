Экологи и общественники зафиксировали факт массовой вырубки деревьев в Алматы

Управление зеленой экономики пообещало провести расследование.

Около тысячи срубленных зеленых насаждений очевидцы заметили в одном из районов Алматы, передает zakon.kz.

В сюжете AlmatyTV говорится, что любительское видео сняла жительница Алматы Татьяна Пилпани, на кадрах можно наблюдать тысячи вырванных с корнем деревья.

Совершенно недавно, буквально, дней десять назад мы сюда очередной раз поднимались, увидели, что зелени нет и проложена вот такая громадная дорога. Поехали вот по этой дороге и увидели, что очень много деревьев уничтожены, - говорит Пилпани.

Она сетует, что раньше здесь была живописная местность: росли тысячи яблонь и абрикосов. На место сразу приехали экологи и общественники. Факт вырубки зафиксировали. Правда, нарушителей на месте не застали.

То, что здесь идет - повреждение грунта. Это у нас плавучий грунт. Глина впитывает в себя влагу и она не выдает. И в случае оползни и сели, оно все спускается вниз и разницы нет какое перед ним будет строение, - заявил эколог Тимур Елеусизов.

Тем временем, в городском Управлении зеленой экономики заявили, разрешение на вырубку деревьев никто давал. Назначена проверка на законность этих действий.

По данному факту на данный участок Управление разрешение не выдавало. По данному факту будут выявлять точное количество уничтоженных деревьев. За нарушение предусмотрена компенсационная посадка и также административный штраф, - сообщил главный специалист городского Управления зеленой экономики Нурлан Куттыбаев.

Как пояснили в Управлении зеленой экономики, по данному факту проведут самое тщательное расследование.

За незаконный снос зеленых насаждений предусмотрен ряд наказаний. Например, физлицу за одно вырубленное дерево придется выплатить до 20 МРП, юридическим лицам в разы больше. Также по новому закону за каждое незаконно вырубленное насаждение нарушителю придется посадить 10 деревьев.

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