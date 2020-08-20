За что судят генерал-майора министерства обороны РК

По версии антикоррупционной службы, он получил от своего друга 200 тыс. тенге за трудоустройство племянника. Но парень контракт не получил, а потому генерал вернул деньги.

Начальника департамента кадров и образования министерства обороны судят за то, что он взял деньги и не устроил на работу родственника взяткодателя, сообщает zakon.kz.

В обвинительном акте написано: генерал-майор Кайрат Копбаев получил от своего друга Бекбауова 200 тыс. тенге за трудоустройство Турара Улукпанова (племянник Бекбауова) в военный институт сил воздушной обороны РК (ВИСВО) в городе Актобе. Однако Улукпанова почему-то не устроили и Копбаев вернул деньги Бекбауову.

В итоге генерал-майора обвиняют по ст. 366 ч.2 УК РК (получение взятки в значительном размере). Во время следствия он был помещен в изолятор временного содержания, где находится и сейчас (всего 7 месяцев). Сегодня военный суд Акмолинского гарнизона допросил неустроенного в училище Турара Улукпанова и бывшего начальника ВИСВО Алима Ибраева.

На процессе:

Турар Улукпанов (он главный свидетель обвинения) утверждает, что не просил дядю о помощи, и даже не знал о его попытках помочь. Отвечая на вопросы, он сообщил, что сказал о своем желании поступить на службу в ВИСВО всем родственникам на поминках мамы в конце февраля – начале марта (точную дату не помнит). Смерть матери и стала причиной его возвращения в Актобе. До этого он был командиром противотанковой батареи в звании капитана в Караганде.

- Я хотел устроиться в летное училище. Подал документы, но ответа долго не было, а у меня двое детей. Семью надо кормить. Я устроился на другую работу. А потом на меня вышла Антикоррупционная служба и сказали про эту историю. Неприятная, конечно, ситуация. Это все, что я знаю. Ибраева не знаю, видел один раз. Проходил собеседование у него. В чем сложность была с летным училищем, я не знаю. По всем вопросам я обращался в военный институт, Бекбауову я не звонил, оказывать мне помощь не просил. В "Каз Петрол инжиниринг" устроился с августа 2019-го в качестве начальника службы безопасности, - сказал свидетель в своем свободном рассказе.

Он также отметил, что никто в семье не знал, что Бекбауов занимается вопросом его трудоустройства и добавил, что он "не маленький парень" и сам отвечает за свое трудоустройство.

Подсудимый Копбаев в свою очередь спросил у молодого человека, зачем он уволился из армии до окончания его контракта вместо того, чтобы перевестись в Актобе по семейным обстоятельствам

- Зачем вы уволились в феврале месяце до истечения срока контракта, ведь вы могли просто перевестись в любую воинскую часть, тем более, что вы характеризуетесь исключительно положительно по отзывам вашего командира. Почему вы не воспользовались такой хорошей возможностью? Тогда бы вы не потеряли работу, не стали оставлять контракт, более того, вы бы получили подъемные на 4 человека, это 619 тыс. тенге в вашем случае, тем более, если вы имеете близкого родственника, как вас представляет Бекбауов. Мне о вас он ничего не говорил. Вы просто могли обратиться в Актюбинск и у себя в бригаде обратиться в кадровое подразделение. И это наша прямая обязанность помогать в таких обстоятельствах. И это как раз в законе предусмотрено: "перевод военнослужащих по семейным обстоятельствам". Командование бы вас перевело. Зачем вы расторгли контракт?

- На тот момент я так захотел. Расторгнуть контракт, приехать в город, решить все свои семейные вопросы. Потому что вы должны пониматься, что военная служба всегда находится на полигоне, - ответил Улукпанов.

Еще одна интересная деталь: Бекбауов в своих показаниях (все дело началось с того, что он пришел в Антикор с повинной) говорит, что племянник к нему сам обратился за помощью, когда вернулся в Актобе из Талдыкоргана. Но Улукпанов в суде заявил, что никого не просил ему помогать и никогда не служил в Талдыкоргане.

- Бекбауов в своих показаниях пишет: "мой племянник уволился из армии города Талдыкорган и приехал ко мне". Вы к нему приехали?

- Нет. К себе, - почти возмутился Улукпанов.

Он также сообщил, что не говорил дяде о том, что его не трудоустраивают, как и о том, что нашел другую работу. Кроме того, он рассказал, что в сентябре он узнал, что его документы пришли в Военный институт, но ему это уже было не интересно и он отказался, потому как его устраивает его работа в "Каз Петрол инжиниринг".

Второй свидетель

Начальник ВИСВО Алим Ибраев сообщил суду, что в учреждении в 2019 году была нехватка кадров, особенно не хватало людей, умеющих работать с личным составом, а потому он подал заявку и к нему на собеседование стали приходить офицеры.

- Я практически всем выдавал "Отношение" (письмо адресованное военкому. На основании этого документа инициируется процедура проверки соответствия кандидата требованиям – от авт.), но мало кто им воспользовался, по разным причинам: кого-то не отпустили из их частей, кто-то по личным обстоятельствам. Вакантные места есть и сейчас, большая проблема в армии с офицерами, которые умеют работать с личным составом. Вы же понимаете, люди, это сложно, - пояснил Ибраев суду.

По мнению следствия, генерал-майор Кайрат Копбаев позвонил Ибраеву и приказал ему "помочь" Улукпанову с трудоустройством. Об этом следователю рассказал Бекбауов. Однако бывший начальник с версией обвинения не согласен.

- Мне позвонил Копбаев и попросил разрешение дать мой номер телефона своему другу, познакомиться. Позже друг, им оказался Бекбауов, позвонил, мы встретились, познакомились. Он мне рассказал про себя, сказал, что его племянник хочет поступить на службу в ВИСВО. Я сказал: "пусть придет ко мне", он ответил, что племянник уже был. Тогда я сказал: "Если был, я ему отношение уже дал", - рассказал Ибраев.

Он также отметил, что даже при желании не смог бы ничего сделать, потому как ничего не решает.

- Я документы отправил, а как они дальше идут, мы не знаем, - добавил он.

Генерал-майор в суде уточнил у Ибраева: "Я, когда вам звонил, я просил помочь моему другу в каком-либо вопросе?"

- Вы сказали познакомиться, и если что, я так понял, обратиться к вам. А там,помочь кого-то устроить – не было разговора.

- В своих показаниях Бекбауов указывает, что я когда с вами разговаривал по телефону, то разговаривал в приказном тоне. Вы это можете подтвердить?

- Нет, в приказном не было. Я с вами один раз разговаривал, когда вы просили мой телефон. Это было в нормальном тоне, - ответил Ибраев.

- Вы суду говорите правду, вы это обещали. Для меня это важно, - продолжил генерал-майор. – Давал ли я вам указания действовать как-то?

- Нет, указаний действовать, кого-то взять конкретно по фамилии – не давали. Попросили телефон и сказали, что свяжется такой-то человек.

Он также сообщил, что фамилию кого он якобы должен был устроить, ему не озвучивал ни Копбаев, ни Бекбауов. А потому он даже не знал, что должен был это сделать.

В пятницу планируется допрос Бекбауова, который должен будет пояснить эпизод с передачей и возвратом взятки, трудоустройстве племянника и роли в это деле Копбаева.

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