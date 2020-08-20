Строительство комплекса KPI в Атырауской области близится к завершению

Нефтяная отрасль выжила благодаря оптимизации и резервам.

Председатель правления Самрук - Казына Ахметжан Есимов во время поездки в Атыраускую и Мангистаускую области обсудил с акимами регионов и нефтяниками ситуацию с нефтяными предприятиями, передает zakon.kz.

Нефтяная отрасль пережила пик очередного кризиса, но в группе компаний своевременно приняли меры по оптимизации. За счет этого формирован резерв на 422 млрд тенге. При этом все рабочие места сохранены. Зарплату выплачивают стабильно даже в сервисных компаниях, которые временно приостановлены. Со своей стороны, акимы выразили благодарность главе фонда за принятые меры.

Несмотря на снижение объема добычи, приоритетом остается сохранение рабочих мест на производстве и выполнение производственных программ на текущий год. Есть отставание от плана. Руководству компаний следует направить усилия на достижение плановых показателей, - сказал Есимов.

Он призвал продолжать работу по повышению операционной эффективности. В частности, принять меры относительно нерентабельного фонда скважин.

Глава фонда побывал на стройплощадке комплекса KPI, в морских портах Актау и Курык. Строительство KPI уже подходит к завершению - 74%. Окончание запланировано на 2021 год. Проект позволит производить до 500 тысяч тонн полипропилена в год. Глава Самрука обратил внимание на важность соблюдения графика.

Также он ознакомился с текущей ситуацией в портах Курык и Актау, где, указав на огромное значение инфраструктурных объектов для транзитного потенциала страны, тем более в условиях пандемии, поручил руководству КТЖ и порта Курык обеспечить высокий уровень загрузки порта.

Не обошлось без критики в адрес руководства некоторых дочерних компаний фонда. Последние, несмотря на очевидную дешевизну вырабатываемой на ПГТЭС "Карабатан" электроэнергии, по непонятным причинам закупают ее у других источников.

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