Какими будут комиссии на эквайринг в Казахстане?

Банки сокращают бонусные программы в результате снижения доходов от эквайринга.

10 августа Центробанк России отменил ограничения на размер эквайринговых комиссий для интернет-торговли и медицинских услуг, сообщает kapital.kz.

Эквайринговая комиссия – это плата банку за прием оплаты по картам от торговых организаций. В начале пандемии российский Центробанк решил поддержать сферу интернет-торговли и медицинских услуг и снизил предельный размер эквайринговых комиссий для предприятий из этих отраслей до 1%. Ранее комиссии оставляли от 1,2% до 2,2%.

Эта мера должна была, во-первых, стимулировать развитие онлайн торговли, во-вторых, помочь предприятиям сократить издержки и сдерживать цены на товары и услуги для населения. В действительности, онлайн-торговля на карантине и без этого показала взрывной рост. А цены на товары и услуги первой необходимости выросли, несмотря на снижение эквайринговых комиссий.

Российские банки, чтобы компенсировать потери от снижения комиссионных поступлений, начали сокращать бонусы и кэшбеки для клиентов и повышать стоимость выпуска карт. В итоге рядовые потребители проиграли дважды – от повышения цен на товары и услуги, и от сокращения кэшбеков и бонусов.

Изначально Центробанк планировал, что ограничение будет действовать до 30 сентября. Ассоциация банков России еще в мае обратилась к регулятору с просьбой отменить ограничение комиссии за эквайринг. Эксперты Ассоциации указали на то, что банкам стало невыгодно развивать рынок безналичных платежей.

В итоге Центробанк принял решение отменить ограничение эквайринговых комиссий раньше запланированного срока.

В Казахстане подобное ограничение действует с 1 мая 2020 года. В среднем комиссия снижена с 2 и 3% до 1,5% для организаций из таких социально значимых отраслей, как образование, медицинские услуги, аптеки, городские парковки, платные дороги, сельскохозяйственные сервисы, сделки с недвижимостью. В том числе 1% - это плата за услуги международных платежных систем (Visa, Mastercard) и 0,5% - плата за организацию платежа казахстанскими банками.

По мнению экспертов, эквайринговую комиссию должен определять сам рынок. А роль государства – в том, чтобы создавать условия для здоровой рыночной конкуренции.

Комиссия должна снижаться в результате конкуренции платежных систем, ускорения цифровизации, создания возможностей для безналичной оплаты в регионах, в отдаленных районах РК. Банки не должны работать себе в убыток. Если государство заставляет их снижать комиссионный доход от платежей, то банки просто перераспределят упущенный доход на другие продукты и услуги, - отмечает генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев.

Казахстанские банки, как и российские, финансировали свои программы лояльности для клиентов в основном за счет доходов от эквайринга. После того, как эти доходы сократились, крупные банки уменьшили размеры бонусов клиентам за использование карточек.

Размер комиссии берется не с потолка. Это стоимость услуги, которая формируется на рыночной основе. Когда мы административным путем вмешиваемся и устанавливаем нерыночную цену, система перестает нормально работать. Что сейчас и происходит. Банки просто снижают кэшбеки, которые раньше они платили клиентам за счет доходов от эквайринга. Это большой минус для дальнейшего развития безналичных платежей, - считает аналитик Арман Бейсембаев.

Государство, уменьшая комиссию на эквайринг, стремилось поддержать бизнес в период пандемии. Но, по словам экспертов, это попытка косметическим путем решить капитальную проблему.

Раньше некоторые предприниматели платили 2,5% с каждого платежа, теперь – 1,5%, - говорит Арман Бейсембаев, - И что? Все бросились развивать платежи по картам? Стали снижать цены на свои товары и услуги? Нет, потому что проблема не в эквайринге, а гораздо глубже. У нас есть системные налоговые и административные барьеры в развитии бизнеса. Вместо того, чтобы устранять эти барьеры и реально помогать предпринимателям выжить, государство пытается решить проблему косметическими средствами. Снижение эквайринговых комиссий выглядит красиво. На деле это абсолютно популистская мера с сомнительным результатом.

Снижение эквайринговой комиссии, конечно, уменьшает издержки предпринимателей. Но стоит учесть, что размер этой комиссии, как и размер ее снижения, занимают очень небольшую долю в расходах. Поэтому серьезного влияния на бизнес это не оказывает. Тем более, инициатива по сжатию комиссии, не повлекла снижения цен на товары и услуги. Долгосрочные меры, которые могут способствовать удешевлению товаров, включают стимулирование конкуренции, устранение из цепочек поставок искусственных посредников, антимонопольная политика и устранение административных, коррупционных издержек бизнеса, - уверен Мурат Кастаев.

Между тем, в российском рейтинговом агентстве АКРА оценивают эту меру более оптимистично.

В пресс-релизе казахстанского регулятора говорится, что Visa и Mastercard снизили ставку межбанковской комиссии для казахстанских банков в два раза - до 1%, в фармацевтическом сегменте – до 1,3%. Если это действительно так, то уменьшение нагрузки на бизнес, тем более в текущих непростых условиях, выглядит вполне оправданным, - отмечает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.

При этом российский эксперт согласен с казахстанскими аналитиками в том, что у банков из-за снижения комиссии по эквайрингу сократятся ресурсы для развития программ лояльности для клиентов.

Насколько критичным будет это сокращение для развития сегмента розничных безналичных платежей пока непонятно. Поскольку Нацбанк РК в продвижении этой инициативы учитывал интересы банков второго уровня, полагаю, что вопрос этот однозначно с ними обсуждался. Как именно эта выгода будет перераспределяться между потребителями и продавцами будет зависеть от множества рыночных факторов, - считает Сурен Асатуров.

Мурат Кастаев уверен, что по мере развития платежных сервисов комиссия снизится естественным рыночным путем.

Технологии развиваются в сторону подтверждения оплаты через sms-сообщения, сканирование QR-кодов. Поэтому, предположу, что вскоре платежные карточки перестанут быть необходимостью и постепенно уйдут в прошлое. Соответственно, банкам и бизнесу не нужно будет нести расходы на приобретение и обслуживание платежных терминалов, платежи будут осуществляться через смартфоны. В результате, эквайринговая комиссия будет снижаться пропорционально удешевлению и упрощению платежных процессов. И снова это будет результатом внедрения новых технологий и здоровой конкуренции между банками. Поэтому вмешиваться государству в этот процесс не стоит.

Анна Видянова

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