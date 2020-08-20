Особенности организации учебы в дежурных группах для 1-4 классов

Если в классе заболеет ребенок, весь класс будет переведен на дистанционное обучение. Школа продолжит работать в штатном режиме.

По Казахстану проходит онлайн общереспубликанское родительское собрание. В рамках презентации родителей ознакамливают с особенностями организации обучения в грядущем учебном году, передает zakon.kz.

Один из важных для большинства родителей - обучение начального звена. Именно детям 1-4 классов позволили обучаться с 1 сентября в дежурных группах. Для этого родителям школьников нужно написать соответствующее заявление. Заявления от родителей принимаются в электронной форме через доступные средства связи с 15 по 24 августа. Зачисление в дежурные классы пройдет 25 августа на основании приказа руководителя школы. С 25 по 27 августа формируются дежурные классы, за каждым классом закрепляется учитель. Будет возможность и среди четверти попасть в дежурный класс, но при наличии свободного места.

При организации дежурных групп будут свои нюансы.

Так, к обучению в дежурных классах допускаются дети, не имеющие хронических заболеваний. Родители должны обеспечить все необходимые меры для недопущения риска заболевания коронавирусом (маски, перчатки, антисептик в индивидуальном флаконе или влажные антибактериальные салфетки). Также детям должны разъяснить необходимость социального дистанцирования.

Родители будут сопровождать детей до дверей школы перед началом учебного дня и встречать по его окончании.

Есть в плане Минобразования "рекомендации к функционированию дежурных классов". Это:

- Наполняемость - не более 15 детей

- Продолжительность уроков 40 минут, в первых классах - ступенчатый режим

- Сокращение физических контактов учеников, педагогов и других работников

- Проведение уроков физкультуры на свежем воздухе

- Организация перемен между уроками в разное время для разных классов

- Расстановка учебных столов на расстоянии 1 метра, за каждым учеником закреплена индивидуальная парта и стул.

Детям и педагогам будут ежедневно замерять температуру. Если она есть, их отправят домой.

Если в классе заболеет ребенок, весь класс будет переведен на дистанционное обучение. Школа продолжит работать в штатном режиме.

Не будут работать школьная столовая и буфет.

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