Военнослужащие своими правонарушениями причинили ущерб 143 млрд тенге

Это 52,1% от всей суммы материального ущерба, причиненного правонарушениями по РК.

Установленная сумма ущерба, причиненного правонарушениями за январь–июль 2020 года. За год она выросла почти втрое и к августу превысила 274 миллиарда тенге. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками ranking.kz, сообщает zakon.kz.

За январь–июль 2020 года установленная сумма ущерба, причиненного правонарушениями, составила по РК 274,8 млрд тг — в 2,6 раза больше, чем годом ранее. В том числе 80,6%, или 221,5 млрд тг, составила сумма материального ущерба, причиненного государству; 11%, или 30,3 млрд тг, — сумма ущерба, нанесенного физлицам; 8,4%, или 23 млрд тг, — сумма ущерба, нанесенного юрлицам.

Комитет финансового мониторинга отчитался по проведенной работе по возмещению экономического ущерба по итогам первого полугодия: было расследовано 743 уголовных дела, из которых 560 направлено для рассмотрения по существу в суд, сообщает официальный сайт Президента РК.

Сумма установленного ущерба по этим уголовным делам составила 38,4 млрд тг, из которых порядка 32 млрд тг составляет ущерб государству. Возмещено в доход государства 21,1 млрд тг, арестовано имущества на 9,6 млрд тг.

По итогам семи месяцев наибольший объем материального ущерба повлекли правонарушения, совершенные военнослужащими: 143,2 млрд тг, против всего 284 млн тг годом ранее. Это 52,1% от всей суммы материального ущерба, причиненного правонарушениями по РК.

Среди регионов наибольшая сумма ущерба была установлена в Алматы: 42,4 млрд тг — в 1,9 раза больше показателя прошлого года. В тройку сомнительного лидерства также вошли столица (22,1 млрд тг) и Восточно-Казахстанская область (12,4 млрд тг).

По статьям Уголовного кодекса наибольшая сумма ущерба пришлась на статью "воинские уголовные правонарушения" — 143 млрд тг.

Заметные суммы ущерба повлекли также правонарушения против собственности (57 млрд тг, минус 2,5%) и правонарушения в сфере экономической деятельности (52 млрд тг — в 2 раза больше, чем годом ранее).

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