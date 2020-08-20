Поздравление Токаева Лукашенко с победой на выборах – форма межгосударственной вежливости

Он также сослался на сложную политическую ситуацию, в которой прошли выборы, возможно, дав понять, что история с подведением их итогов не завершена - Ошакбаев.

Почему Токаев поздравил Лукашенко с победой на выборах? Свое мнение по этому поводу высказал экономист, директор центра прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев, передает zakon.kz.

Большой резонанс в казахстанском обществе вызывают события в Беларуси. Президент Токаев также как и многие лидеры государств поздравил Лукашенко вскоре после выборов. Ожидать другого и не следует. Как отметил экс-посол в Беларуси Ермухамет Ертысбаев в эфире YouTube-канала Ермека Нарымбаева, поздравление после выборов является устоявшейся дипломатической практикой, - написал он на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что в сравнении с поздравлениями и телефонными разговорами с президентами других стран СНГ, к примеру, с действиями узбекского Президента Мирзиёева, наша телеграмма была боле чем сдержанной.

Ш.Мирзеев в свойственной восточной поэтичной манере вместил в дипломатический документ и пожелание здоровья, и сплоченности населения Беларуси, и полную поддержку продолжения «эффективных» реформ. При этом вечером состоялся телефонный разговор Мирзеева и Лукашенко, в ходе которого узбекский лидер продолжил поздравлять своего беларуского коллегу.

Напротив, поздравление Токаева было лаконичным, даже сухим, без упоминания таких слов, как убедительная победа. Токаев предпочел просто поздравить с переизбранием. Он также сослался на сложную политическую ситуацию, в которой прошли выборы, возможно дав понять, что история с подведением их итогов не завершена, - заключил Ошакбаев.

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