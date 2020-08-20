Исследователи выявили отличия потери обоняния от COVID и простуды

Тесты можно проводить самостоятельно, пробуя на вкус кофе, чеснок, апельсин, лимон или сахар.

Потеря обоняния, которая может сопровождать коронавирус, уникальна и отличается от того, что испытывает человек с сильной простудой или гриппом. С таким заявлением выступили европейские исследователи, изучавшие опыт пациентов, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

Потеря обоняния при COVID-19 приходит внезапно. При этом не наблюдается заложенность носа или насморка. Большинство зараженных все еще могут свободно дышать.

Еще одна отличительная способность - "истинная" потеря вкуса. Больные коронавирусом действительно не могут отличить горькое от сладкого

По мнению экспертов, это связано с тем, что вирус поражает нервные клетки, непосредственно связанные с обонянием и вкусом.

Одними из основных симптомов являются высокая температура, непрерывный кашель, потеря обоняния или вкуса.

Человек с этими симптомами должен самостоятельно изолироваться и пройти тест. Члены семьи также должны изолироваться, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.

Ведущий исследователь профессор Карл Филпотт из Университета Восточной Англии провел обонятельные и вкусовые тесты на 30 добровольцах - десять пациентов с COVID-19, десять с сильной простудой и десять здоровых людей без симптомов простуды или гриппа.

Потеря запаха была гораздо более "глубокой" у пациентах с коронавирусом.

Профессор Филпотт, работающий с благотворительным фондом "Пятое чувство", который был создан для оказания помощи людям с расстройствами обоняния и вкуса, сказал:

Действительно, есть отличительные черты, которые отличают коронавирус от других респираторных вирусов. Тесты на запах и вкус могут быть использованы для выявления пациентов с COVID-19 и людей с обычной простудой или гриппом, - сказал профессор Филпотт.

Профессор заявил, что подобные тесты можно проводить самостоятельно, пробуя на вкус кофе, чеснок, апельсин, лимон или сахар. Тем не менее, мазки из горла и носа все еще необходимы. Обоняние и вкус возвращаются в течение нескольких недель у большинства выздоровевших людей.

Профессор Эндрю Лейн - эксперт по проблемам носа и пазух в Университете Джона Хопкинса в США.

Он и его команда изучали образцы тканей из задней части носа, чтобы понять, как коронавирус может вызвать потерю запаха, и опубликовали результаты в научном журнале. Они выявили чрезвычайно высокий уровень фермента, который присутствовал только в области носа, отвечающей за обоняние. Этот фермент, называемый АПФ-2 (ангиотензинпревращающий фермент II), считается "точкой входа", которая позволяет коронавирусу проникать в клетки организма и вызывать инфекцию.

Сейчас мы проводим дополнительные эксперименты в лаборатории, чтобы увидеть, действительно ли вирус использует эти клетки для доступа и заражения организма. Если это так, мы сможем справиться с инфекцией с помощью противовирусной терапии, поставляемой непосредственно через нос, - отметил Лейн.

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