Сколько денег вернули казахстанцам за несостоявшиеся тои и концерты 

23 обращения зарегистрировано по возврату билетов за концерты и 50 обращений - по отмене празднеств в кафе.

Сколько денег было возвращено казахстанцам за купленные билета на отменные из-за пандемии коронавируса концерты, а также несостоявшиеся тои - в информации министерства торговли и интеграции РК, передает корреспондент zakon.kz.

В нынешнем году жалобы потребителей касались также возврата денег за отмененные концерты, тои или турпоездки.

Так, по данным министерства торговли и интеграции РК, за шесть месяцев 2020 года поступили 23 обращения за отмененные мероприятия на общую сумму 709 620 тенге, из которых возвращено 449 620 тенге.

Билеты были куплены на концерты группы "Руки Вверх", Успенской в городе Нур-Султан, на Фестиваль "Народного творчества" в Белгороде, на постановки театра "Астана - Опера" и на другие мероприятия, посредством сайта "ticketon.kz", Яндекс почты, касс концертных залов.

Как отмечают в Минторговли, количество обращений по вопросу возврата средств на несостоявшиеся празднования различных семейных торжеств в ресторанах, кафе и других местах составило 50 обращений, на общую сумму более 8 810 000 тенге. Из них возврат осуществлен на сумму 7 895 000 тенге, по остальным обращениям работа еще ведется.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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