Культура и шоу-бизнес

Казахстанцам не вернули более 6 млн тенге за несостоявшийся концерт российского артиста

певец Акмаль Ходжаниязов (Akmal'), фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 17:51 Фото: Instagram/akmalsvami
Департамент торговли и защиты прав потребителей по Северо-Казахстанской области добивается возврата денег за несостоявшийся концерт российского артиста Акмаля Ходжаниязова (более известен как Akmal'), сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 декабря 2025 года стало известно из Telegram-канала Министерства торговли и интеграции (МТИ) РК:

"С 18 ноября в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Северо-Казахстанской области поступило свыше 100 обращений от граждан по факту несостоявшегося концерта певца Akmal', который должен был пройти 25 октября в Костанае. Покупатели приобретали билеты через электронный сервис eventticket.kz, что подтверждает заключение договора возмездного оказания услуг в электронной форме. Однако концерт так и не был проведен, а денежные средства потребителям организатором не возвращены".

По итогам рассмотрения обращений департамент выявил нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей.

"Индивидуальному предпринимателю-организатору направлено официальное уведомление с требованием вернуть полную стоимость билетов всем пострадавшим потребителям. Организатор должен вернуть более 6 млн тенге потребителям".Пресс-служба МТИ РК

Как отметил руководитель Департамента торговли защиты прав потребителей по СКО Канат Женисбекулы, в случае невыполнения требования о возврате денежных средств департамент обратится в суд согласно п. 8 ст. 5 Закона РК "О защите прав потребителей" о возврате денежных средств за купленные билеты.

Департамент продолжает мониторинг ситуации и призывает потребителей оперативно обращаться при нарушении их прав.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 17:51
Певец Akmal подхватил казахстанский вайб и "взорвал" соцсети

27 октября 2025 года стало известно, что концерты Akmal' отменяют в Казахстане. Подробности – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
