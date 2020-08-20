Можно ли продавцам не проверять документы тех, кто покупает сигареты и алкоголь

Мы же продавцам разъяснили – если есть сомнение в возрасте, в этом случае он требует предъявления. И отказывает, если он удостоверился, что (человек) не соответствует возрасту - Султанов.

У кого продавцы должны спрашивать документы для продажи сигарет и алкоголя и что им будет грозить за излишнюю доверчивость к людям, объяснил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций министр труда и интеграции Бахыт Султанов, сообщает корреспондент zakon.kz.

Журналист поинтересовалась у министра, почему в "Кодексе о здоровье" и приказе министерства торговли есть противоречия. В одном документе законодатель требует у продавцов проверять при продаже сигарет и алкоголя всех граждан поголовно, а в приказе это требование становится рекомендацией на тот случай, если у продавца возникли сомнения.

Есть законодательство о нормативно-правовых актах, есть иерархия. И понятно, что Кодекс выше чем нормативно-правовой акт. Приказы министерства несут 2 функции: уточнение и разъяснение. Мы эту свою функцию выполнили, она прошла соответствующую юридическую экспертизу и последовательность сохранена. Все правильно написано, - сообщил Султанов.

На вопрос, будет ли наказан продавец, если будет действовать согласно приказу министерства, и не спросит документы 30-летнего гражданина (в этом случае он нарушит нормы Кодекса), министр ответил:

Нет. Мы же четко продавцам разъяснили – если есть сомнение в возрасте, в этом случае он требует предъявления. И как в Кодексе объяснено, отказывать (в продаже – от авт.), в случае если он удостоверился, что не соответствует возрасту. Наказаний соответствующих не будет.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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