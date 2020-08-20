Кому выделят продуктовые наборы в период ЧП – внесены изменения

Каждому лицу, относящемуся к данным категориям, продуктово-бытовой набор выдается или денежные средства перечисляются только по одному основанию.

Министр труда и социальной защиты населения РК своим приказом от 15 августа 2020 года внес изменения в приказ от 25 марта 2020 года "О некоторых вопросах оказания государственных услуг в социально-трудовой сфере и обеспечения продуктово-бытовым набором некоторых категорий населения на период чрезвычайного положения", передает zakon.kz.

В частности, говорится, что продуктово-бытовой набор предоставляется на период чрезвычайного положения и ограничительных мероприятий:

- детям в возрасте от шести до восемнадцати лет, из числа получателей адресной социальной помощи;

- детям-инвалидам до шестнадцати лет, за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях за счет государственного бюджета и инвалидов, находящихся в местах лишения свободы;

- инвалидам первой, второй и третьей группы всех возрастов, за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях за счет государственного бюджета и инвалидов, находящихся в местах лишения свободы;

- воспитывающим ребенка-инвалида;

- безработным, зарегистрированным в местном органе по вопросам занятости населения.

Каждому лицу, относящемуся к данным категориям, продуктово-бытовой набор выдается или денежные средства перечисляются только по одному основанию.

При этом выдача продуктово-бытового набора или перечисление денежных средств осуществляется ежемесячно с месяца объявления чрезвычайного положения и по месяц окончания действия режима чрезвычайного положения включительно.

В связи с введением ограничительных мероприятий лицам, указанным лицам и имеющим соответствующий статус по состоянию на июль и август 2020 года, выдача продуктово-бытового набора или перечисление денежных средств осуществляется за июль и август 2020 года соответственно в составе (размере), определенном в соответствии с пунктом 27 настоящих Правил (состав продуктово-бытового набора определяется местными исполнительными органами исходя из экономических возможностей, но не ниже двух месячных расчетных показателей).

Как отмечается, выдача продуктово-бытового набора или перечисление денежных средств производится в срок не позднее 30 августа за июль и 30 сентября 2020 года за август.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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