Судья прокомментировала приговор по делу о добровольном половом сношении с малолетней

Подсудимый получил ограничение свободы сроком 2 года 6 месяцев.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области прошло слушание по делу подсудимого А. Марченко. После оглашения приговора сразу прошел онлайн брифинг для журналистов и пользователей Facebook, в ходе которого судья ответила на все интересующие их вопросы, сообщает zakon.kz.

Онлайн брифинг проведен в целях своевременного и полного информирования представителей СМИ и общественности о сути и мотивах принятого в отношении подсудимого А. Марченко судебного акта.

- Данное мероприятие проводится в онлайн формате ввиду сложной эпидемиологической ситуации в стране, - отметила спикер, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Шара Зайнуллина. - Приговор в отношении А. Марченко также провозглашен в режиме онлайн.

Уголовное дело в отношении А. Марченко по ст. 120 ч. 4 УК (изнасилование малолетней) было рассмотрено сегодня, 20 августа, с участием присяжных заседателей в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области.

Согласно обвинительному акту, Марченко, воспользовавшись тем, что потерпевшая в силу малолетнего возраста (12 лет) не понимает значения совершаемых действий, совершил с ней половое сношение. По итогам рассмотрения дела суд присяжных заседателей большинством голосов пришел к выводу, что половое сношение с потерпевшей происходило с ее согласия, потерпевшая в силу своего физического и психического развития понимала значение половых отношений. Подсудимый не совершал изнасилования, а имело место добровольное половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст.122 ч.1 УК).

- В силу требований статей 655, 656 УПК решение присяжных заседателей принимается тайным голосованием, у каждого голосующего имеется только по одному голосу, - прокомментировала судья. - Судья не может повлиять на вердикт присяжных заседателей. На основании вердикта присяжных действия подсудимого были квалифицированы по ст.122 ч.1 УК (преступление средней тяжести).

По закону вид и размер наказания подсудимому определяются также большинством голосов присяжных заседателей. Присяжные признали смягчающими обстоятельствами наличие у подсудимого малолетнего ребенка, отсутствие судимости, положительную характеристику. Установили, что отягчающих обстоятельств нет.

Присяжные также посчитали, что справедливым является наказание в виде ограничения свободы, оснований для лишения свободы нет. По закону при наличии смягчающих обстоятельств срок ограничения свободы не может превышать 1/2 от максимального срока, т.е. 2 года 6 месяцев (санкция статьи до 5 лет). Большинством голосов подсудимому назначено ограничение свободы на 2 года 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

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