Иммунную систему ребенка нужно укрепить перед 1 сентября

Школа – это серьезная нагрузка для ребенка как в физическом, так и в психологическом плане.

Дети в школе постоянно взаимодействуют между собой, тем самым передавая друг другу различные заболевания. Побороть их помогает иммунитет, но не у всех детей он достаточно развит, чтобы противостоять болезням, сообщает zakon.kz.

Нужно соблюдать режим сна

Многие дети не любят рано ложиться спать, предпочитая подольше погулять или поиграть в компьютер. Несмотря на это, поход в школу ранним утром отменить нельзя. У многих детей на этой почве развивается недосып, что отрицательно влияет как на их иммунитет, так и на способность к обучению. Ребенку школьного возраста необходимо спать около 8 часов.

Нужно правильно питаться

Правильное питание полезно в любом возрасте, но для ребенка оно особенно важно. Детский рацион должен быть сбалансирован, количество вредных, но вкусных продуктов должно быть минимальным. Рекомендуется употреблять больше свежих овощей и фруктов, а мясные продукты не жарить, а готовить на пару.

Важно принимать витаминные комплексы

Осень – самое опасное для здоровья время года, однако заболеть можно всегда. Одна из основных причин снижения иммунитета – недостаток витаминов в организме. Их можно получать из пищи, но смена времен года ведет к перемене рациона и количеству витаминов, полученных с ним. К зиме количество употребляемых в пищу овощей резко снижается, что сокращает поступление витаминов в организм. Справиться с этим помогают различные витаминные комплексы.

Нужно уменьшить психическую нагрузку

Любые перегрузки в психике отражаются на здоровье. Для детей это особенно актуально. Зачастую проблемы со здоровьем могут появиться перед важными мероприятиями, что явно указывает на некоторые проблемы. Поинтересуйтесь, что волнует вашего ребенка и постарайтесь деликатно разобраться с его проблемами.

Чаще гулять на свежем воздухе

Советуем чаще гулять на свежем воздухе, ведь прогулки для ребенка – неотъемлемая часть жизни. Постоянное нахождение дома, в школе и других внеклассных занятиях не дает ребенку достаточного количества свежего воздуха. В помещениях, наполненных людьми, в воздухе скапливается множество болезнетворных бактерий, которых не сможет побороть иммунитет. Также не стоит забывать проветривать комнату перед сном.

Соблюдайте питьевой режим

В день ребенку школьного возраста необходимо 1,5-2 л чистой воды. Различные напитки, даже считающиеся полезными, не могут покрыть потребность организма в воде. Она должна быть чистой, негазированной, без сахара. Очень важно выпивать стакан воды сутра, перед завтраком и вечером, перед сном.

Почему нужно закаляться

Закаливание с давних пор считается синонимом хорошего иммунитета. Резкие перегрузки температуры при контрастном душе активизируют иммунитет и делают организм устойчивым к неблагоприятным факторам, исходящим из внешней среды.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!