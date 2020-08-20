Горячие новости
Читайте также

Спортсмена зарезали в Шахтинске

Местные жители ночью слышали крики, стрельбу, драку.

Фото : kubnews.ru20 августа 2020, 15:11

В Шахтинске минувшей ночью зарезали молодого парня, передает zakon.kz.

Как сообщает patriotkaragandy, погибший 24-летний молодой человек был спортсменом. Местные жители ночью слышали крики, стрельбу, драку.

Сегодня, 20 августа в 01.00 часов в центральную больницу Шахтинска с ножевым ранением доставлен 24-летний житель города. Он скончался, не приходя в сознание. По данному факту начато расследование по статье 99 часть й УК "убийство", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты