Спортсмена зарезали в Шахтинске

Местные жители ночью слышали крики, стрельбу, драку.

В Шахтинске минувшей ночью зарезали молодого парня, передает zakon.kz.

Как сообщает patriotkaragandy, погибший 24-летний молодой человек был спортсменом. Местные жители ночью слышали крики, стрельбу, драку.

Сегодня, 20 августа в 01.00 часов в центральную больницу Шахтинска с ножевым ранением доставлен 24-летний житель города. Он скончался, не приходя в сознание. По данному факту начато расследование по статье 99 часть й УК "убийство", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого.

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