Спортсмена зарезали в Шахтинске
Местные жители ночью слышали крики, стрельбу, драку.
Фото : kubnews.ru20 августа 2020, 15:11
В Шахтинске минувшей ночью зарезали молодого парня, передает zakon.kz.
Как сообщает patriotkaragandy, погибший 24-летний молодой человек был спортсменом. Местные жители ночью слышали крики, стрельбу, драку.
Сегодня, 20 августа в 01.00 часов в центральную больницу Шахтинска с ножевым ранением доставлен 24-летний житель города. Он скончался, не приходя в сознание. По данному факту начато расследование по статье 99 часть й УК "убийство", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5036776-2f4d84d98a0dc23c16bf90bb2791e7a1
Сейчас читают