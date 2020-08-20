Горячие новости
Читайте также

Задержана педагог Алматинского областного детдома, подозреваемая в растрате денег

Задержанная оперативниками уже доставлена в Алматы.

Фото : polisia.kz20 августа 2020, 15:41

Социальный педагог областного детдома, подозреваемая в растрате средств воспитанников, задержана полицейскими Алматы, сообщает zakon.kz.

Специально созданной следственно-оперативной группой в городе Тараз была задержана 30-летняя гражданка М., являющаяся социальном педагогом детского дома Алматинской области. Задержанная оперативниками уже доставлена в Алматы, - говорится в сообщении полиции.

Материалы уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по ст.189 ч.3 УК РК по факту растраты вверенного имущества, а также подозреваемая по подследственности переданы в ДЭР по городу Алматы.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты