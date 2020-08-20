Задержана педагог Алматинского областного детдома, подозреваемая в растрате денег

Задержанная оперативниками уже доставлена в Алматы.

Социальный педагог областного детдома, подозреваемая в растрате средств воспитанников, задержана полицейскими Алматы, сообщает zakon.kz.

Специально созданной следственно-оперативной группой в городе Тараз была задержана 30-летняя гражданка М., являющаяся социальном педагогом детского дома Алматинской области. Задержанная оперативниками уже доставлена в Алматы, - говорится в сообщении полиции.

Материалы уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по ст.189 ч.3 УК РК по факту растраты вверенного имущества, а также подозреваемая по подследственности переданы в ДЭР по городу Алматы.

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