Ким Чен Ын делегировал часть полномочий своей сестре

Сестра лидера КНДР была поставлена во главе политики в отношении Южной Кореи и Соединенных Штатов и других общих вопросов.

По данным разведки Южной Кореи, лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий ближайшим помощникам и своей сестре Ким Ё Чжон, передает zakon.kz со ссылкой на Yonhap.

В настоящее время Ким Ё Чжон руководит общими государственными делами на основе делегации. Председатель Ким Чен Ын по-прежнему сохраняет абсолютную власть, но часть ее постепенно передается. Ё Чжон де-факто является лидером №2, но Ким Чен Ын пока не выбрал преемника, - сообщили в Национальной разведывательной службе.

По информации разведки, заместитель председателя Комиссии по государственным делам Пак Пон Джу и новый премьер-министр Ким Ток Хун взяли на себя контроль над экономическим сектором.

Сестра лидера КНДР была поставлена во главе политики в отношении Южной Кореи и Соединенных Штатов и других общих вопросов.

Что касается военных, то глава министерства народной безопасности КНДР Чхве Пу Иль и заместитель председателя Центральной военной комиссии партии Ри Пхен Чхоль взяли на себя частичную власть.

Агентство отмечает, что делегирование полномочий частично направлена на то, чтобы "снять напряжение и предотвратить виновность (Кима) в случае провала политики".

НИС также сообщил, что 5-мегаваттный ядерный реактор на ядерном комплексе Северной Кореи в Йонбене в настоящее время не работает.

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