Песков призвал дождаться анализов, прежде чем делать выводы о диагнозе Навального.

В Кремле Навальному пожелали скорейшего выздоровления. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину о состоянии здоровья политика не докладывали, передает zakon.kz со ссылкой на телеграм-канал Подъем.

Нет необходимости в специальных докладах, потому что очень много сообщений СМИ, и в мониторинге, конечно, эта информация содержится. Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии, врачи сейчас делают все, что необходимо, привлечены в Омске лучшие врачи, и, насколько нам известно, также из сообщений СМИ, они используют методы телемедицины. - сказал Песков.

Он призвал дождаться анализов, прежде чем делать выводы о диагнозе Навального.

После этого, если имеет место отравление, если будут соответствующие заявления или если иные решения примут правоохранительные органы, тогда будет расследование...Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления, - резюмировал Песков.

Заместитель главного врача больницы, где Песков находится в реанимации сообщил, что его состояние стабильно тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики исключили повреждения травматического характера.

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