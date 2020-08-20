Сироты лишились дома и узнали, что на них еще и родительский долг

Старенькую двухэтажку, в которой проживают подростки, признали аварийной. Все жильцы получают взамен новые квартиры. Все, кроме них.

Три сироты в Кызылорде, старшей из которых 18 лет - похоронили маму и неожиданно узнали, что у нее был кредит. Из-за этого на квартиру наложили арест, сообщает zakon.kz.

Два месяца назад дети потеряли маму. У женщины были проблемы с сердцем. Все хлопоты и заботы о младших легли на плечи старшей сестры Евгении, передает Первый канал "Евразия".

Девушка оформила опекунство над младшими сестрой и братом. Марине 16, Игнату всего 2 года. Отца у них нет. Девочки учатся в колледже на электрика и слесаря. Бюджет осиротевших детей - это пособие в 66 тысяч. Тянут, как могут. И как будто было мало горя, как на их головы свалилась еще одна проблема. Старенькую двухэтажку, в которой они проживают, признали аварийной. Все жильцы получают взамен новые квартиры. Все, кроме сирот.

Когда мы пошли к нотариусу, в ЦОН, узнали, что на нашу квартиру наложен арест. Сначала мы не поняли, почему? Нам дали номер частного судебного исполнителя. Мы сходили к нему. Оказывается, у мамы был кредит. Она его не выплатила. Поэтому на ее единственное жилье наложили арест. Теперь мы не можем переписать имущество на себя, - объясняет Евгения Базаркина.

Их мама взяла потребительский кредит в одном из банков. Сумма для кого-то небольшая - всего 330 тысяч тенге, но для этой семьи неподъемная. Плюс к этому еще 130 тысяч тенге за работу частного судебного исполнителя. Пока ветхое жилье в аресте, новое сиротам не светит.

"Все готовятся к переезду. Только они, дети Инги, не знают, куда пойдут. Документы им вернули. Детям очень нужна помощь", - рассказывает соседка семьи Базаркиных Меруерт Айтимова.

Я за себя не переживаю, очень боюсь за сестренку с братиком. Если останемся без дома, и жалко. Просили помощи у акимата, но там сказали, что ничем помочь не могут. Поэтому обращаемся к людям, - говорит Евгения Базаркина.

В акимате Кызылорды рассказали, что Евгении Базаркиной в колледже восстановили стипендию и закрепили за ней куратора, младшему брату дадут путевку в детский сад. Еще чиновники сообщили, что провели переговоры с руководством банка. Долг за семьей остался, но они согласились предоставить возможность долгосрочного погашения. И списали деньги за оплату услуг коллектора.

В следующий вторник у них будет на руках судебное решение о снятии коллекторскогоo ареста. После него она может уже подавать в ЦОН заявление на оформление жилья на свое имя. Затем она может уже подавать любые действия, - заверила руководитель городского отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Индира Акжигитова.

После этого сироты смогут получить долгожданное новое жилье. Главное, чтобы чиновники сдержали обещание и помогли семье до конца. К сожалению, такие случаи не редкость. Родители уходят в мир иной, а долги при вступлении в наследство переходят на детей либо их опекунов.

"Им предварительно нужно сперва погасить задолженность и только после этого вступить в наследство, в последующем встать в очередь в ЦОНе. Если он вступает в наследство и получает какое-то имущество, прибыль, денежные средства, то автоматически он наследует и долги", - пояснил заместитель председателя юридической палаты Олег Саакян

Закон не учитывает форс-мажорные ситуации. И по словам юристов, в таких случаях легче оплатить кредит

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