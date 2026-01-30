#Казахстан в сравнении
Общество

Плесень, холод и сырость: в Атырау жильцы замерзают в аварийном доме

люди замерзают в домах, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 23:26 Фото: pixabay
В Атырау жители двухэтажки, которая признана аварийной 15 лет назад, замерзают в собственных квартирах, сообщает Zakon.kz.

Жильцы рассказали КТК, что при первых морозах в квартирах становится сыро и очень холодно.

"Как только на улице холодно, в доме тоже все замерзает. В квартирах вода отовсюду сочится. Отопление постоянно прорывает, канализацию тоже. Вонь стоит, дышать нечем. Плесень всюду. И нам приходится в этом жить". Галия Сеилханова

Люди самостоятельно пытались поддерживать состояние дома. Но справиться с разваливающимся зданием, говорят, им не под силу. Двухэтажка уже 15 лет считается аварийной.

"Если бы в доме было тепло и чисто, мы бы жили тут и ничего не говорили. Но мы замерзаем! Стены в плесени, все обваливается. Все имущество портится. Летом ремонт сделаешь, осенью он уплывает". Айзада Бисембаева

В итоге те, кто в состоянии, просто уезжают на зиму к родным или на съемные квартиры. А старики и малообеспеченные выживают как могут. Чтобы было теплее, окна заклеивают пленкой, а двери завешивают одеялами. Люди вновь и вновь рассказывают о невзгодах чиновникам. Но те говорят: надо еще подождать.


"В Атырау на начало года 91 дом считается аварийным. Два дома в этом году мы переселили. Сейчас осталось 89 домов. На эти цели вновь будет разработана дорожная карта до 2029 года, согласно которой будет продолжена работа". Завсектором отдела ЖКХ акимата г. Атырау Гульжамал Жолдасова

По словам чиновников, до 2029 года все ветхие дома в Атырау исчезнут. Однако люди переживают, что дальше обещаний дело не пойдет и переселение может затянуться на неопределенное время.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана.

Елена Беляева
