На МКС произошла утечка воздуха

В ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними. Ситуация не угрожает безопасности экипажа.

На Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха, сообщает zakon.kz.

Как передает РИА Новости, она произошла, возможно, в американском сегменте станции.

По данным Главной оперативной группы управления российского сегмента МКС в пятницу члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента", - сообщили в госкорпорации.

В ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними. Ситуация не угрожает безопасности экипажа.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Кристофер Кэссиди.

В прошлый раз утечка воздуха на МКС произошла в августе 2018 года. Она произошла из-за микротрещины диаметром 1,5 миллиметра в космическом корабле "Союз МС-09". Отверстие заделали с помощью салфеток, пропитанных герметиком. При этом причина образования дыры в космическом корабле неизвестны, так как результаты расследования засекречены.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!