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На МКС произошла утечка воздуха

В ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними. Ситуация не угрожает безопасности экипажа.

Фото : nasa.gov21 августа 2020, 00:37

На Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха, сообщает zakon.kz.

Как передает РИА Новости, она произошла, возможно, в американском сегменте станции.

По данным Главной оперативной группы управления российского сегмента МКС в пятницу члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента", - сообщили в госкорпорации.

В ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними. Ситуация не угрожает безопасности экипажа.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Кристофер Кэссиди.

В прошлый раз утечка воздуха на МКС произошла в августе 2018 года. Она произошла из-за микротрещины диаметром 1,5 миллиметра в космическом корабле "Союз МС-09". Отверстие заделали с помощью салфеток, пропитанных герметиком. При этом причина образования дыры в космическом корабле неизвестны, так как результаты расследования засекречены.


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