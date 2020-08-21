Адвокат Ефремова заявил, что актер не сидел за рулем в момент ДТП

Свидетель утверждает, что автомобилем управлял некий молодой человек в белой одежде.

20 августа, состоялось очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Адвокат актера Эльман Пашаев представил в суде показания нового свидетеля, утверждающего, что Ефремов не сидел за рулем своего автомобиля во время аварии, сообщает zakon.kz.

Соответствующие показания дал свидетель стороны защиты, передает Life.ru.

В соответствии с законом об адвокатской деятельности я нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем джипа Ефремова, и опросил его под протокол. Прошу суд приобщить протокол опроса человека по имени Алексей Кобец к материалам дела, — сообщил юрист во время слушания по делу.

Свидетель утверждает, что автомобилем управлял некий молодой человек в белой одежде. Пашаев попросил приобщить к материалам уголовного дела фотографию, на которой якобы видны два человека, в том числе Ефремов, сидящий слева от руля. В приобщении материалов к делу суд отказал, при этом разрешил допросить свидетеля, утверждающего, что актера не было в водительском кресле.

8 июня автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил черепно-мозговую травму и вскоре скончался. Экспертиза показала, что Ефремов был пьян, у него в крови также были обнаружены следы наркотиков.

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