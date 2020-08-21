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ВОЗ: даже вакцина не покончит с Covid-19

По мнению ВОЗ, только всеобщее соблюдение правил поведения остановит пандемию.

Фото : Рамблер21 августа 2020, 07:15

Всемирная организация здравоохранения полагает, что только всеобщее соблюдение правил остановит пандемию, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рамблер.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) полагает, что даже вакцина не покончит с Covid-19. Только всеобщее соблюдение правил поведения остановит пандемию, - пишет портал Le HuffPost.

По мнению ВОЗ, пандемия Covid-19 может контролироваться в Европе без наложения ограничений на общество, благодаря подготовленности властей и знаниям, накопленным в последние месяцы. Однако ВОЗ также призывает всех сохранять бдительность.

Директор европейского отделения ВОЗ предупредил, что применение одной вакцины не покончит с коронавирусом.

Клаус Хинге напомнил о важности соблюдения всех правил поведения. Он также подчеркнул, что приближается время сезонного гриппа, которое потребует дополнительных усилий со стороны медиков в то время, как они и так тратят огромные силы на борьбу с Covid-19.


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