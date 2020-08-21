ВОЗ: даже вакцина не покончит с Covid-19

По мнению ВОЗ, только всеобщее соблюдение правил поведения остановит пандемию.

Всемирная организация здравоохранения полагает, что только всеобщее соблюдение правил остановит пандемию, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рамблер.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) полагает, что даже вакцина не покончит с Covid-19. Только всеобщее соблюдение правил поведения остановит пандемию, - пишет портал Le HuffPost.

По мнению ВОЗ, пандемия Covid-19 может контролироваться в Европе без наложения ограничений на общество, благодаря подготовленности властей и знаниям, накопленным в последние месяцы. Однако ВОЗ также призывает всех сохранять бдительность.

Директор европейского отделения ВОЗ предупредил, что применение одной вакцины не покончит с коронавирусом.

Клаус Хинге напомнил о важности соблюдения всех правил поведения. Он также подчеркнул, что приближается время сезонного гриппа, которое потребует дополнительных усилий со стороны медиков в то время, как они и так тратят огромные силы на борьбу с Covid-19.

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