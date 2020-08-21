Еще 256 заболевших COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки
Всего в стране выявлен 104071 заболевший.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 20 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 256 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 151,
- бессимптомных носителей - 105.
Всего в стране подтверждено 104071 случаев, из них:
в городе Алматы - 13994+32),
в городе Нур-Султан -13686(+8),
в Атырауской области - 10786(+18),
в Карагандинской области - 9894(+22),
в ВКО - 7921(+31),
в ЗКО - 6646(+17),
в городе Шымкент - 5159(+4),
в Алматинской области - 4857(+9),
в Жамбылской области - 4034(+8),
в СКО - 3822(+14),
в Павлодарской области - 3735(+33),
в Костанайской области - 3315(+12),
в Акмолинской области - 3296(+14),
в Мангистауской области - 3293(+8),
в Туркестанской области - 3224(+14),
в Кызылординской области -3222(+6),
в Актюбинской области - 3187(+6).
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