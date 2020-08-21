Еще 256 заболевших COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

Всего в стране выявлен 104071 заболевший.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 20 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 256 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 151,

- бессимптомных носителей - 105.

Всего в стране подтверждено 104071 случаев, из них:

в городе Алматы - 13994+32),

в городе Нур-Султан -13686(+8),

в Атырауской области - 10786(+18),

в Карагандинской области - 9894(+22),

в ВКО - 7921(+31),

в ЗКО - 6646(+17),

в городе Шымкент - 5159(+4),

в Алматинской области - 4857(+9),

в Жамбылской области - 4034(+8),

в СКО - 3822(+14),

в Павлодарской области - 3735(+33),

в Костанайской области - 3315(+12),

в Акмолинской области - 3296(+14),

в Мангистауской области - 3293(+8),

в Туркестанской области - 3224(+14),

в Кызылординской области -3222(+6),

в Актюбинской области - 3187(+6).

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